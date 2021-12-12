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12.12.2021 19:09
Рубрика: В мире

США заморозили военную помощь Украине

Текст: Иван Сысоев
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8633)
Администрация Джо Байдена "поставила на паузу" выделение Украине дополнительных 200 миллионов долларов в качестве военной помощи. Как сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на информированные источники, решение по Украине планировалось принять еще на прошлой неделе, однако в Вашингтоне разделились мнения относительно целесообразности и размеров помощи.

Официальных заявлений Белого дома относительно заморозки пока не поступало, однако знакомые с ситуацией источники подчеркивают: США намерены предоставить дополнительное время для дипломатического урегулирования обстановки c Россией и снижения напряженности. Приостановке решения о помощи Украине предшествовало и озвученное Байденом нежелание задействовать американские вооруженные силы на Украине.

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На вопрос, намерены ли США вводить войска на территорию Украины, американский президент отрезал: "Это не рассматривается". Как сообщает NBC, в Киеве "озадачены и расстроены", что выделение американцами военной помощи "пошло не по плану". Офис президента страны Владимира Зеленского пока же хранит молчание. По различным оценкам, Украина рассчитывала получить системы ПВО, противокорабельные ракеты, противотанковые комплексы "Джавелин", радары, медицинское и артиллерийское оборудование. Как заявлял ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, "у Украины есть собственные квалифицированные вооруженные силы, но требуется больше оружия для защиты".

Каким образом будет использовано это оружие, украинцы намерены скрывать. Генштаб Украины засекретил сведения о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов "Байрактар" и противотанковых ракетных систем "Джавелин". 13-15 декабря помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев. Затем Донфрид проведет в Брюсселе консультации с партнерами - представителями Евросоюза и НАТО.

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