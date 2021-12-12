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12.12.2021 19:15
Рубрика: В мире

Суд в Лондоне не принял во внимание критическое состояние здоровья Ассанжа

Текст: Максим Макарычев
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8633)
Джулиан Ассанж, соучредитель портала разоблачений WikiLeaks во время судебных слушаний в Лондоне перенес инсульт. По информации британского издания "Дейли мейл", 50-летний австралиец практически не видит на левый глаз, у него не двигается веко, серьезно нарушена координация движений, есть проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения. "Преходящая ишемическая атака", прерывание кровоснабжения головного мозга, может быть предупреждающим признаком полного инсульта, отметили врачи. Ассанжу сделали МРТ, и теперь он принимает лекарства от инсульта.

Невеста Ассанжа, 38-летняя Стелла Морис, сказала, что мини-инсульт был спровоцирован стрессом, вызванным судебным иском со стороны США и угрозой провести третье Рождество за решеткой. По оценке экспертов, Ассанж нуждается в длительной и комплексной реабилитации в стационаре, а не в содержании в закрытой камере лондонской тюрьмы строгого режима Белмарш, и тем более не в экстрадиции в Соединенные Штаты, которой более десяти лет добиваются американские власти и спецслужбы.

Фото: David Cliff/AP
Как в мире отреагировали на решение суда по делу Ассанжа

Тем не менее суд высшей инстанции в Лондоне принял решение о возможной экстрадиции Джулиана Ассанжа в США по обвинению в шпионаже. Судьи Бернетт и Холройд, имеющие высокие титулы лордов, которых королевой удостаиваются граждане, в том числе за милосердие и благие дела, не приняли во внимание крайне серьезные проблемы со здоровьем у подсудимого, риск его самоубийства в американской тюрьме и многочисленные ходатайства мировых политиков, журналистов, представителей общественности. Напротив, Бернетт и Холройд одним росчерком пера отменили предыдущее решение суда низшей инстанции о недопустимости экстрадиции Ассанжа как раз из-за серьезных проблем со здоровьем и постановили, что заверений властей США достаточно, чтобы "гарантировать гуманное обращение с Ассанжем".

Они обязали суд низшей инстанции передать дело для рассмотрения британскому министру внутренних дел Прити Пател, которая и примет окончательное решение о выдаче Ассанжа. Хотя невеста и отец Джулиана Ассанжа заявили, что в случае необходимости доведут дело до Верховного суда, окончательный вердикт кажется предсказуемым с учетом "особых отношений" двух англосаксонских союзников по обе стороны Атлантики. В Америке Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы. В тюрьму особого строгого режима в США, куда, по информации ряда СМИ, собираются направить Ассанжа, будет ограничен доступ извне врачей и общественности.

Южноафриканка по рождению, Стелла Морис, мать двух его малолетних мальчиков, назвала решение суда "серьезной ошибкой". "Разве может быть справедливо, как вообще это возможно, отдавать Джулиана той самой стране, которая строила планы его убийства", - эмоционально воскликнула она на митинге десятков сторонников Ассанжа.

Фото: Niklas HALLE'N / AFP
Ассанжа могут отправить в "Ад"

Вердикт британского суда об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа является "позорным", а его дело - "политическим", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Запад таким образом "отметил международный День прав человека" и завершение "саммита демократий". Со своей стороны главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил, что жизнь Джулиана Ассанжа находится под серьезной угрозой. "Речь идет о праве свободной прессы публиковаться без угроз со стороны запугивающей их сверхдержавы", - подчеркнул Храфнсонн.

По словам представителя организации "Репортеры без границ" Ребекки Винсент, это дело касается не только Ассанжа, но и права всех журналистов выполнять свою работу и права общественности на получение информации.

В мире Европа Великобритания В мире США Джулиан Ассанж: история борьбы

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