Судьям запретили слепо копировать материалы следствия в приговорах

Комиссия Совета судей России по этике потребовала провести с людьми в мантии по всей стране большую воспитательную работу, чтобы отбить привычку слепо копировать в судебных решениях материалы следствия, плюс напомнить о том (если кто забыл), что в судебных решениях не должно быть нецензурной брани.

Конечно, вредные привычки выработались далеко не у всех судей. Но проблема есть, и на это строго указала комиссия Совета судей по этике в своем информационном письме "О недопустимости нарушения требований Федерального закона "О государственном языке Российской Федерации" при изготовлении текстов судебных постановлений".

Информационный век расслабил многих: и журналистов, и юристов, и представителей других профессий. Мы привыкаем слепо копировать тексты, не читая. Блогеры сегодня ничтоже сумняшеся вставляют в свои блоги чужие статьи и выдают за свои творения. Современному молодому человеку подчас и не приходит в голову, что работу можно написать самостоятельно. По представлениям молодежи, тексты сами собой возникают в интернете, а потом копируются всеми, кому нужно.

Увы, похоже, и некоторые судьи поддались общей волне.

Только копируют не чужие посты из соцсетей, а материалы следствия. Потому и по-являются подчас в приговоре орфографические ошибки, допущенные усталым следователем.

Более того, были случаи, когда в судебных решениях обнаруживалась нецензурная брань, занесенная туда кем-то, как говорится, из хулиганских побуждений.

Не так давно резонанс в Сети вызвала находка популярного Telegram-канала, который обнаружил "зашифрованные" ругательства в тексте решений, опубликованных на сайте одного из арбитражных судов. Нецензурные выражения по отношению к некоторым участникам процесса были напечатаны шрифтом белого цвета. Из-за цвета текста их было не видно на белом фоне. Однако эту фразу можно было заметить при выделении и копировании. В общем, получалась эдакая фига в кармане.

Судебные документы не должны содержать нецензурную лексику. Но иногда случаются казусы

"Употребление нецензурной брани и распространение материалов, содержащих нецензурную брань, не только противоречит общепринятым нравственно-этическим нормам, но и при определенных обстоятельствах относится к наказуемым действиям, - подчеркнула комиссия Совета судей по этике. - Поэтому присутствие нецензурной бранной лексики в судебных актах следует рассматривать в качестве обстоятельства, негативно влияющего на авторитет правосудия".

Да, иногда у суда возникает необходимость в дословной фиксации в судебном документе высказываний, цитат, содержащих ненормативную лексику, при сохранении содержания и смысла фразы. В таком случае в документах используются пропуски в бранных словах или на их месте заменяются части слов определенными символами и т.п.

"Представляется, что и ошибки судей в понимании пределов необходимости дословного изложения "некорректно" сформулированных сторонами позиций достаточно редки, - сказано в письме. - Гораздо более распространенной причиной появления в тексте судебного акта слов и речевых оборотов, недопустимых при использовании русского языка как государственного языка РФ, являются злоупотребление предоставляемой современными техническими средствами возможностью "компиляции" и бездумное перенесение в тексты судебных постановлений значительных фрагментов (иногда и полностью) текстов обвинительных заключений, исковых заявлений, возражений сторон и т.п.".

Подобная практика, отмечается в письме, уже привела к появлению в средствах массовой информации и юридической литературе такого отрицательно характеризующего суды понятия как "флеш-правосудие". В смысле: следователь передает судье материалы на флешке, а тот, как утверждают правозащитники, копирует материалы.

"Отсутствие анализа содержания копируемых фрагментов, повторение присутствующих в них ошибок, дублирование ненормативной лексики в изготовленном подобным образом судебном акте не только подрывают доверие участников процесса к результату рассмотрения конкретного дела, но и понижают общественную оценку деятельности судов в целом, дают повод обвинять суды в небрежности, в формальном рассмотрении дел", - указывает Совет судей.

Между тем Кодекс судейской этики обязывает судью всегда следовать высоким стандартам морали и нравственности, избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти и причинить ущерб репутации судьи. Поэтому комиссия Совета судей России по этике предложила региональным советам судей и действующим в их составе комиссиям по этике обратить внимание на обозначенные проблемы и использовать все имеющиеся в их распоряжении возможности для их преодоления.

Конечно, в судебных решениях должны цитироваться доводы сторон. Но судья обязан составлять документ своими словами. То есть пропускать каждое слово и каждый довод через себя. И если такая работа действительно проведена, ни у кого не возникнет впечателения, будто решение написано под копирку.