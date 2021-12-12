Тысячи людей вышли на протесты против COVID-паспортов в Европе

В Испании тысячи людей вышли на акции протеста в Мадриде, Барселоне и Валенсии, выступив против правительственных мер по борьбе с COVID-19, медицинских паспортов или принудительной вакцинации, сообщает Euronews.

Они несли транспаранты "Паспорт здоровья, тоталитарное государство", "Уважай наш выбор". Протестующие также кричали "Свобода" и скандировали такие лозунги, как "Одна доза - тромбоз", в том числе многие из них находились без маски.

Самая масштабная акция с участием десятков тысяч человек против введения вакцины против COVID-19 и изоляции тех, кто не получил укол, прошла в австрийской Вене. Полиция сообщила, что к маршу присоединились около 44 тысяч человек. В то время как четвертый национальный карантин в Австрии заканчивается в воскресенье, ограничения для непривитых останутся в силе.

В воскресенье в нескольких австралийских городах снова прошли демонстрации тысяч людей, протестовавших против реакции правительства на пандемию и обязательную вакцинацию против COVID-19. В Мельбурне, (штат Виктория), более тысячи человек вышли на мирную акцию с австралийскими флагами и транспарантами против вакцинации и правительственных ограничений, выкрикивая такие лозунги, как "Мое тело - мое решение".