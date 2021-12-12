Ученые Гонконга: Вакцина Pfizer в 32 раза менее эффективна против омикрона

Группа ученых университета Гонконга и местного Китайского университета заявили, что вакцина от компаний Pfizer и BioNTech в 32 раза менее эффективна против омикрона, нежели от других штаммов коронавируса. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

По словам одного из профессоров университета Гонконга Малика Пейриса, у большинства привитых был высокий уровень противовирусной активности против исходного варианта коронавируса.

"Однако эта способность значительно - в 32 раза или более - снижена против омикрон-штамма", - отметил ученый.

Вскоре ученые получат данные по исследованию действия на омикрон вакцины Sinovac китайского производства.

Исследователи подчеркнули, что вакцинация остается наиболее эффективной защитой от COVID-19.