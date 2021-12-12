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Умер певец и актер Ченте Фернандес

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    12.12.2021, 23:56
Текст:   Козьма Лоханкин

Ушёл из жизни мексиканский певец и актёр Висенте "Ченте" Фернандес, известный как "король мариачи". Ему был 81 год.

Печальная новость опубликована на странице Фернандеса в Instagram.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на СМИ, артиста госпитализировали в августе после падения, 1 декабря его перевели в реанимацию, 9 декабря его состояние ухудшилось. Смерть наступила 12 декабря.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил соболезнования родным, близким и поклонникам Ченте.

Фернандес обрёл славу с середины 60-х. Записал свыше сотни альбомов и продал более 70 миллионов пластинок, получил множество наград. Среди них: три Grammy, девять Latin Grammy Awards, 14 наград Lo Nuestro. Снялся в трёх десятках фильмов и сериалов. В 1998-м Фернандес получил звезду на "Аллее славы" в Голливуде.

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