Новости

Депутат рассказала об ожидаемых изменениях в РФ в новом году 10:01
"Северный поток-2" поставил в тупик главу МИД Германии 09:54
Оливейра "задушил" Порье на турнире UFC 269 09:44
Боксер Ломаченко победил Комми единогласным решением судей 09:42
Американский эсминец-"невидимка" Zumwalt покрылся ржавчиной и коррозией 09:37
Володин: В 2020 году граждане проголосовали за более высокие стандарты жизни 09:31
Россия возобновила железнодорожное сообщение с Финляндией 09:30
Жертвами разрушительных торнадо в США стали более 100 человек 09:20
"Аэроэкспресс" изменил расписание поездов в Шереметьево 09:19
В Англии к апрелю от COVID-19 могут умереть почти 75 тысяч человек 09:11
Эксперт объяснил, как правильно выбрать искусственную ель 08:42
Передачи Овечкина и Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Баффало" 08:30
Хакеры взломали Twitter премьер-министра Индии 08:26
Перед Новым годом в России подорожало шампанское 08:02
Двенадцать человек пропали без вести после взрыва газа на Сицилии 07:38
Экономист рассказал, приведет ли “омикрон” к финансовому кризису 07:20
Посольство РФ в США выразило соболезнования родственникам жертв торнадо 06:17
Байден: США никогда не планировали отправлять войска на Украину 05:19
На юге Китая птичьим гриппом H5N6 заразился 68-летний мужчина 04:50
Daily Mail: Основатель WikiLeaks Ассанж перенес инсульт в тюрьме 04:36
Нейрофизиолог Голошейкин назвал забывчивость первым признаком деменции 03:53
Гинцбург: Эффективность "Спутника V" против "омикрона" оценят за 10 дней 03:19
Байден объявил режим ЧС в пострадавшем от торнадо штате Кентукки 02:55
В Турции у шести человек выявили "омикрон"-штамм SARS-CoV-2 02:35
Путин заявил, что в 90-е годы занимался частным извозом 01:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Каким будет новый федеральный трехлетний бюджет
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка
Ревакцинация: какая и кому нужна бустерная прививка
12.12.2021 09:11
Рубрика: В мире

В Англии к апрелю от COVID-19 могут умереть почти 75 тысяч человек

Текст: Максим Макарычев

Британские эксперты сообщили в докладе правительству страны, что "омикрон" может вызвать от 25 тыс. до 75 тыс. смертей в Англии в течение следующих пяти месяцев, если власти не примут более жесткие коронавирусные ограничения. Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) также предупредили, что к концу года "омикрон", впервые обнаруженный на юге Африки, вероятно, станет доминирующим вариантом коронавируса в Альбионе.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Японии разработали защитную маску, светящуюся при коронавирусе

Даже при самом оптимистичном сценарии прогнозируемые инфекции могут привести к пику в более чем 2 тыс. ежедневных госпитализаций, в общей сложности 175 тыс. госпитализаций и 24,7 тыс. летальных исходов в период с 1 декабря по 30 апреля, сообщает Guardian. Эксперты, которые консультируют правительство в рамках Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage) и Научной группы по моделированию пандемического гриппа (Spi-M), использовали полученные данные, чтобы выяснить, как передача "омикрон"-варианта может развиваться в Англии в 2022 году без более строгих ограничений, помимо "плана Б", предложенного премьер-министром Борисом Джонсоном. По словам доктора Ника Дэвиса из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний, который руководил исследованием, эти предварительные оценки показывают, что в целом "омикрон" быстро превосходит "дельту", в значительной степени уклоняясь от действующих вакцин. "Если текущие тенденции сохранятся, то к концу декабря на "омикрон" может приходиться половина случаев заболевания в Великобритании", - заключил ученый.

Тем временем еще 633 случая заболевания "омикроном" были зарегистрированы в Великобритании в субботу, что стало самым большим ежедневным увеличением с момента обнаружения этого варианта. По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, общее количество подтвержденных случаев заболевания "омикрон"-вариантом в стране достигло 1898. В целом в субботу в Альбионе было зарегистрировано еще 54 073 новых случая COVID-19, при этом 132 человека умерли.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Володин: В 2020 году граждане проголосовали за более высокие стандарты жизни
Путин заявил, что в 90-е годы занимался частным извозом
"Северный поток-2" поставил в тупик главу МИД Германии
Байден: США никогда не планировали отправлять войска на Украину
Оливейра "задушил" Порье на турнире UFC 269
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире