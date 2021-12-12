В Англии к апрелю от COVID-19 могут умереть почти 75 тысяч человек

Британские эксперты сообщили в докладе правительству страны, что "омикрон" может вызвать от 25 тыс. до 75 тыс. смертей в Англии в течение следующих пяти месяцев, если власти не примут более жесткие коронавирусные ограничения. Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) также предупредили, что к концу года "омикрон", впервые обнаруженный на юге Африки, вероятно, станет доминирующим вариантом коронавируса в Альбионе.

Даже при самом оптимистичном сценарии прогнозируемые инфекции могут привести к пику в более чем 2 тыс. ежедневных госпитализаций, в общей сложности 175 тыс. госпитализаций и 24,7 тыс. летальных исходов в период с 1 декабря по 30 апреля, сообщает Guardian. Эксперты, которые консультируют правительство в рамках Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage) и Научной группы по моделированию пандемического гриппа (Spi-M), использовали полученные данные, чтобы выяснить, как передача "омикрон"-варианта может развиваться в Англии в 2022 году без более строгих ограничений, помимо "плана Б", предложенного премьер-министром Борисом Джонсоном. По словам доктора Ника Дэвиса из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний, который руководил исследованием, эти предварительные оценки показывают, что в целом "омикрон" быстро превосходит "дельту", в значительной степени уклоняясь от действующих вакцин. "Если текущие тенденции сохранятся, то к концу декабря на "омикрон" может приходиться половина случаев заболевания в Великобритании", - заключил ученый.

Тем временем еще 633 случая заболевания "омикроном" были зарегистрированы в Великобритании в субботу, что стало самым большим ежедневным увеличением с момента обнаружения этого варианта. По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, общее количество подтвержденных случаев заболевания "омикрон"-вариантом в стране достигло 1898. В целом в субботу в Альбионе было зарегистрировано еще 54 073 новых случая COVID-19, при этом 132 человека умерли.