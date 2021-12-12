Новости

Умер певец и актер Ченте Фернандес 23:56
Российский конькобежец Виктор Муштаков выиграл забег в Калгари 23:35
В Британии повысили уровень опасности коронавируса из-за омикрон-штамма 23:19
Британский парламент изучит "провальную эвакуацию" из Афганистана 23:05
В Англии могут отменить футбольные игры из-за вспышек COVID-19 в клубах 23:03
Канцлер ФРГ заявил о необходимости активизации "Нормандского формата" 22:29
В Москве жестоко избили сына артиста Максима Дрозда 22:12
ВОЗ: Омикрон-штамм коронавируса обнаружен уже в 63 странах 22:09
Голосование завершилось на выборах президента ПМР 21:58
"Локомотив" прервал безвыигрышную серию победой над "Уфой" 21:35
В Москву идет новая волна холодов 21:20
"Краснодар" без восьми игроков основы не смог обыграть "Нижний Новгород" 20:53
Более 431 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 20:49
МИД: Запад перебрасывает на Украину "боевиков" 20:37
Ученые представили макет пилотажного стенда для будущего самолета 20:06
Теплую и снежную погоду пообещали москвичам на следующей неделе 20:02
ВОЗ оценила эффективность вакцин против штамма "омикрон" 19:42
Дзюба выступил с заявлением на фоне новостей о его отдыхе на Мальдивах 19:03
Миранчук забил первый мяч за "Аталанту" в нынешнем сезоне 19:00
Впервые разыгран Суперкубок России по баскетболу 3х3 18:03
Макс Ферстаппен стал чемпионом "Формулы-1" 17:55
В Подмосковье поезд сбил ребенка на "ватрушке" 17:21
Семак отреагировал на фото Дзюбы на Мальдивах 17:18
Путин назвал одну из главных задач после 90-х 17:10
Путин: При развале России последствия были бы хуже Югославии 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Сколько можно заработать на аренде жилья за границей
Сколько можно заработать на аренде жилья за границей
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
12.12.2021 23:19
Рубрика: В мире

В Британии повысили уровень опасности коронавируса из-за омикрон-штамма

Текст: Максим Макарычев

Уровень предупреждения об опасности COVID-19 в Великобритании был повышен с третьего до четвертого уровня на фоне опасений по поводу быстрого увеличения случаев заболевания омикрон-вариантом и предупреждения экспертов о том, что Национальная служба здравоохранения "стоит на коленях". Об этом решении собирался сообщить британский премьер-министр Борис Джонсон в телеообращении к нации.

Британский парламент изучит "провальную эвакуацию" из Афганистана

Решение о переходе с уровня 3 на 4 было принято в воскресенье по рекомендации главного врача Великобритании и директора Национальной службы здравоохранения (NHS) Англии, сообщает Guardian. В заявлении главы NHS говорится о том, что появление омикрон-варианта увеличивает риск массового заражения населения, а ранние данные показывают, что он распространяется намного быстрее, чем дельта-вариант.

Уровень 4 определяется правительством на основании сведений о высокой передаче вируса, резком росте заболеваний и "прямом давлении COVID-19 на медицинские услуги". В мае этого года уровень предупреждения был понижен с уровня 4 на уровень 3. Агентство здравоохранения и безопасности Великобритании (UKHSA) предупредило, что даже если новый вариант вызовет менее серьезное с точки зрения летальных исходов заболевание, чем дельта, он может привести к госпитализации пяти тысяч человек в день. Между тем эпидемиолог, профессор Нил Фергюсон сказал, что общее количество ежедневных заболеваний может быть вдвое больше данного показателя.

Главные медицинские эксперты Британии сослались на тот факт, что Национальная служба здравоохранения уже находится под давлением еще до того, как будет ощущаться полное влияние нового штамма. Об этом в более резких тонах заявили другие высокопоставленные медицинские работники Британии. Профессор Эндрю Хейворд, член Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage) из Университетского колледжа Лондона, сказал в воскресном интервью LBC, что больничная система страны "уже в значительной степени стоит на коленях при нынешнем уровне активности вируса", который резко возрастет и будет намного хуже, чем в обычную зиму. Больницы ожидают, что NHS объявит о чрезвычайной ситуации в течение нескольких дней, а это означает, что принятие решений будет более централизованным. Это решение, вероятно, приведет к повторной отмене обычных операций, добавлению этих пациентов в список ожидания, который уже составляет почти шесть миллионов человек, а также перепрофилированию персонала и больниц на борьбу с пандемией. Высокопоставленный источник в NHS сказал, что британским врачам общей практики будет указано резко увеличить количество бустерных (повторных) доз в течение следующих двух недель и сократить количество личных контактов вне клиник.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МИД: Запад перебрасывает на Украину "боевиков"
ВОЗ оценила эффективность вакцин против штамма "омикрон"
Путин напомнил про оставшееся у Киева имущество СССР
Песков рассказал о словах Путина Байдену про российские войска
"Северный поток-2" поставил в тупик главу МИД Германии
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире