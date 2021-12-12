В Британии повысили уровень опасности коронавируса из-за омикрон-штамма

Уровень предупреждения об опасности COVID-19 в Великобритании был повышен с третьего до четвертого уровня на фоне опасений по поводу быстрого увеличения случаев заболевания омикрон-вариантом и предупреждения экспертов о том, что Национальная служба здравоохранения "стоит на коленях". Об этом решении собирался сообщить британский премьер-министр Борис Джонсон в телеообращении к нации.

Решение о переходе с уровня 3 на 4 было принято в воскресенье по рекомендации главного врача Великобритании и директора Национальной службы здравоохранения (NHS) Англии, сообщает Guardian. В заявлении главы NHS говорится о том, что появление омикрон-варианта увеличивает риск массового заражения населения, а ранние данные показывают, что он распространяется намного быстрее, чем дельта-вариант.

Уровень 4 определяется правительством на основании сведений о высокой передаче вируса, резком росте заболеваний и "прямом давлении COVID-19 на медицинские услуги". В мае этого года уровень предупреждения был понижен с уровня 4 на уровень 3. Агентство здравоохранения и безопасности Великобритании (UKHSA) предупредило, что даже если новый вариант вызовет менее серьезное с точки зрения летальных исходов заболевание, чем дельта, он может привести к госпитализации пяти тысяч человек в день. Между тем эпидемиолог, профессор Нил Фергюсон сказал, что общее количество ежедневных заболеваний может быть вдвое больше данного показателя.

Главные медицинские эксперты Британии сослались на тот факт, что Национальная служба здравоохранения уже находится под давлением еще до того, как будет ощущаться полное влияние нового штамма. Об этом в более резких тонах заявили другие высокопоставленные медицинские работники Британии. Профессор Эндрю Хейворд, член Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage) из Университетского колледжа Лондона, сказал в воскресном интервью LBC, что больничная система страны "уже в значительной степени стоит на коленях при нынешнем уровне активности вируса", который резко возрастет и будет намного хуже, чем в обычную зиму. Больницы ожидают, что NHS объявит о чрезвычайной ситуации в течение нескольких дней, а это означает, что принятие решений будет более централизованным. Это решение, вероятно, приведет к повторной отмене обычных операций, добавлению этих пациентов в список ожидания, который уже составляет почти шесть миллионов человек, а также перепрофилированию персонала и больниц на борьбу с пандемией. Высокопоставленный источник в NHS сказал, что британским врачам общей практики будет указано резко увеличить количество бустерных (повторных) доз в течение следующих двух недель и сократить количество личных контактов вне клиник.