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12.12.2021 15:12
Рубрика: В мире

В Японии выяснили, как ощущаются долгосрочные последствия ковида

Текст: Константин Волков

Согласно проведенному в Токио опросу, среди переболевших коронавирусом порядка половины из них ощущали или продолжают чувствовать последствия заболевания. Об этом сообщает новостной портал nippon.com.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Опрос проводился в токийском районе Сэтагая в июле-августе 2021 года среди 3,7 тысячи человек, которые, согласно данным больниц, были инфицированы коронавирусом весной нынешнего года. Средняя продолжительность лечения респондентов в больнице составила 15,5 дня.

В целом 48,1 процента респондентов ответили, что у них было или есть долгосрочное ухудшение самочувствия после выписки из больницы. Недомогание ощущали 53 процента опрошенных в возрасте 30-39 лет, 54,2 процента в возрасте 40-49 лет и 54,6 процента 50-59 лет. Наиболее частыми оказались жалобы на нарушения обоняния (54,4 процента), на вялость и тяжесть во всем теле (50 процентов), на нарушения вкуса (44,8 процента), на кашель (34,5 процента), на затрудненное дыхание (29,8 процента), и на головную боль (25,4 процента).

Кроме того, опрошенные перечислили, какие именно последствия сильнее других мешают в повседневной жизни. Это потеря обоняния (38,7 процента), общее недомогание (28 процентов), нарушения вкуса (21,7 процента), снижение концентрации внимания (20,5 процента), нарушения сна (18,5 процента), а также - затрудненное дыхание (17,6 процента).

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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