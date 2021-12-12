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12.12.2021 13:19
Рубрика: В мире

В Испании начались конкурсы беленов

Текст: Юрий Когалов

По всей Испании в преддверии Рождества начали появляться белены - сценки из Библии на тему рождения Иисуса Христа и явления трех волхвов. Эта традиция зародилась в XVIII веке во времена правления короля Карлоса III и с тех пор заняла важное место в жизни испанцев. Сегодня белены можно встретить на площадях и центральных улицах городов, в церквях, школах и даже домах простых жителей пиренейского королевства. Для последних даже устраивают конкурсы на самую красивую сценку о рождении Христа.

Фото: iStock
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Так, в провинции Кастельон в регионе Валенсия местная епархия организовала фотоконкурс "Рождественский белен". Как отмечают представители католической церкви, создание таких сценок является важным событием для семей. К тому же уже готовый белен для испанцев вполне может заменить икону, как говорят священники, перед ним можно молиться в рождественскую ночь. Впрочем, дети думают об этом в последнюю очередь, для них больший интерес представляет сам процесс сборки. Ведь фигурок может быть несколько десятков и даже сотен. Некоторые коллекции пополняются ежегодно, все необходимое можно купить на рождественских ярмарках.

Впрочем, как признают сами испанцы, мало что может сравниться с королевским беленом. Он был создан еще при Карлосе III. До того, как стать королем Испании, он был правителем Неаполя и Сицилии. Именно из южной Италии монарх и привез традицию украшать дома фигурками на рождественскую тему (первый белен был создан Святым Франциском Ассизским еще в начале XIII века). А все, что нравилось королю, тут же становилось модным, особенно в аристократической среде. Дворяне, а затем и обычные испанцы стали собирать собственные белены и увлеклись настолько, что дань моде превратилась в традицию. А тот самый первый королевский белен и сейчас можно увидеть, его каждый год выставляют в королевском дворце.

Кстати, созданный в прошлом году в городе Аликанте белен, как напоминает El Mundo, был включен в Книгу рекордов Гиннесса. Он был признан самым большим в мире. Если сложить все фигуры, то их общая высота составит 56 025 метров. Рост только фигуры Святого Иосифа превышает 18 метров, а Девы Марии - 10,5 метра.

В мире Европа Испания Празднование Православного Рождества

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