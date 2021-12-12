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Рубрика: В мире

В мире критикуют американский "саммит за демократию"

Президент США Джо Байден 9-10 декабря провел виртуальный саммит в поддержку демократии. Хотя Вашингтон заявлял, что саммит будет посвящен "инициативам по защите демократии и прав человека", детали свидетельствуют, что это не единственная цель. Некоторые страны полагают, что настоящая цель саммита - попытка США консолидировать единый фронт против того, что в Белом доме считают "величайшими угрозами, с которыми сегодня сталкиваются демократии". Что думают в России и Китае - в материале проекта "Россия-Китай: главное".
Фото: AP Photo/Susan Walsh Фото: AP Photo/Susan Walsh
Фото: AP Photo/Susan Walsh

За демократию или гегемонию?

"Саммит за демократию" США не имеет ничего общего с демократией. Напротив, это "прикрытие, чтобы отвлечь внимание от внутренних противоречий в США, и инструмент для продвижения геополитических целей". Такие мнения о мероприятии, которое прошел онлайн 9 и 10 декабря, высказали в Пекине. Саммит не служит объединению, а напротив, разжигает противостояние между странами на идеологической основе. А история уже не раз показывала, что это не приводит ни к чему хорошему.

Фото: iStock
"Не учите нас жить": Китай ответил американскому "саммиту демократий"

В китайском МИД указали, что США, исходя из собственных критериев, причислили половину стран и регионов мира к категории "демократия", а вторую половину назвали "недемократическими странами". Такой шаг сам по себе противоречит духу демократии, заявил официальный представитель МИД Ван Вэньбинь.

Раз уж сегодня мир сталкивается с такими серьезными проблемами, как COVID-19, изменение климата, терроризм и экономические проблемы, ему не нужен саммит, который провоцирует раскол и конфронтацию. Вместо этого мир должен поддерживать многосторонность, укреплять солидарность и сотрудничество и совместно решать общие проблемы, отмечают в Китае.

Министр иностранных дел КНР Ван И считает, что цель США не в демократии, а в гегемонии. "США стремятся вмешиваться во внутренние дела других стран под знаменем демократии и злоупотреблять демократическими ценностями для создания разногласий", -　заявил он. Более того, в США сейчас столько социальных проблем, что говорить сейчас о демократии - лицемерие со стороны Белого дома, добавил он.

Министр подчеркнул, что Пекин готов к обмену мнениями со странами по вопросам демократии и прав человека. Однако подобные обсуждения должны проводиться на платформах ООН на равноправной основе и в духе взаимного уважения, а не в узком кругу "избранных".

По его словам, далеко не все страны согласны, что США имеют право устанавливать стандарты для других стран и требовать от других государств следовать демократии в американском стиле. Более того, министр уверен: если спросить международное сообщество, считает ли оно США примером идеальной демократии, результат может разочаровать Вашингтон.

Мнение неприглашенных

В отношении целей саммита высказались и представители других стран, в том числе, России. США нужно уладить свои нерешенные проблемы, преодолеть раскол в обществе, прежде чем заниматься "экспортом демократии", говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

Послы России и Китая раскритиковали идею "саммита за демократию"

"Прежде чем приниматься за "экспорт демократии", призываем североамериканских партнеров сначала уладить нерешенные проблемы у себя дома, попробовать преодолеть углубляющийся раскол в обществе по вопросам этики, ценностей, видения своего прошлого и будущего", - говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что, пытаясь примерить на себя роль "глобального демократического лидера", США уже много лет лидируют в мире по числу заключенных в тюрьмах (более 2 миллионов человек).

"Условия содержания во многих пенитенциарных учреждениях унижают человеческое достоинство. Вашингтон продолжает замалчивать случаи применения пыток в спецтюрьме Гуантанамо. Спецслужбам США принадлежит авторство беспрецедентной для современного мира практики создания тайных тюрем на территориях союзных государств", - напомнили в МИД РФ. Также отмечается, что лоббизм в США фактически является узаконенной формой коррупции.

"Представители органов законодательной власти де-факто контролируются крупным бизнесом. Как внутри страны, так и за ее пределами они отстаивают в первую очередь интересы своих "спонсоров", как правило - частных корпораций, а не народа, не избирателей", - подчеркнули в МИД РФ.

Фото: Istock
В Пекине открылся Международный форум по демократии

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Таиланда Дон Прамудвинаи сказал, что демократический саммит - "чисто политическое мероприятие", и он не жалеет, что Таиланд не был приглашен.

СМИ стран Ближнего Востока, таких как Египет, Саудовская Аравия и Израиль, отмечают, что американский стиль демократии привел к гибели людей и саботажу в регионе и во всем мире.

Всего на саммит демократий Вашингтон пригласил 110 стран и регионов. Однако, и сам формат, и выбор участников вызвал много вопросов. Во-первых, мероприятие не являлось встречей узкого круга глав государств, как саммит "Большой семерки" или БРИКС. В "саммите" участвовали более сотни стран, и некоторые из них представляли министры, поэтому он был больше похож на форум.

Кроме того, среди приглашенных оказался Тайвань, который является провинцией КНР. Штаты также придерживаются принципа "единого Китая". Однако Тайбэй значился в списке приглашенных.

Другие участники тоже вызывают вопросы, причем, и у западных исследователей. Некоторые аналитики отмечают, что не все приглашенные являются демократиями. Так, согласно отчету Freedom House за 2021 год, большинство приглашенных - 77 стран - считаются "свободными" или полностью демократическими. Еще 31 государство считается "частично свободным". Наконец, три страны попадают в категорию "несвободных". И если саммит "за демократию", то почему их пригласили? Один из возможных ответов на этот вопрос заключается в том, что истинная причина собрания - выступить не "за" что-то, а "против" кого-то. В частности, речь может идти о создании коалиции стран, чтобы противостоять России и Китаю.

В последний год администрации Трампа бывший госсекретарь Майк Помпео призвал к созданию "Альянса демократий" для сдерживания КНР. Некоторые пользователи соцсетей шутили, что, возможно, лучшее название для мероприятия - не "Саммит демократий", а "Конференция для разговоров о противодействии Китаю и России". Громоздко, но точнее выражает суть.

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