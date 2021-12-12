В начале 2022 года рубль сможет пробить психологически важную отметку

Специально для "Российской газеты" начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко рассказал о движении валют на неделе и дал прогноз по рублю в новом году:
- Евро на неделе, вероятнее всего, продолжит слабеть к доллару. Федеральная резервная система США может ускорить переход к ужесточению политики. А повышение ставки не исключено уже в первом квартале будущего года.
Европейский ЦБ проявляет более инертную политику, что может привести к заметному ослаблению евро. Если курс EUR/USD опустится ниже 1,12, то ближайшей поддержкой может стать отметка 1,08.
В понедельник не выйдет важной статистики, которая повлияла бы на динамику валют в паре с рублем. Открытие ожидаем вблизи 73,50 за доллар и 82,75 за евро. 14 декабря предстоит уплата налога на прибыль, в связи с чем возможно снижение курса USD/RUB до 73, если на рынке будет низкая активность и мало покупателей.
В центре внимания также нефть. Опасения относительно распространения нового штамма коронавируса снижаются, как и заболеваемость. В связи с этим можно ожидать роста котировок нефти выше 76 долларов за баррель. Российская валюта может укрепиться на этом фоне.
Банк России очевидно повысит ключевую ставку в пятницу до 8,5% годовых. Это уже заложено в цены ОФЗ. Наибольшие опасения сейчас внушает инфляция. Однако она носит не локальный характер, а охватывает значительное число стран, и способствует росту цен на экспортные товары. Именно поэтому инфляция не является фактором для ослабления рубля. Подобный период в экономике уже был в середине 2000-х годов.
Полагаю, что до Нового года не следует опасаться за рубль. Это одна из самых крепких валют стран ЕМ (развивающихся рынков). Волатильность курса в уходящем году была довольно низкой.
К новогодним праздникам курс ожидается в диапазоне 71,50-74,50 за доллар. После Нового года не исключаю укрепления рубля до показателей июня 2020 года (ниже отметки 70). Это произойдет в конце января - начале февраля, если цена на нефть вернется в диапазон 80-85 долларов за баррель.