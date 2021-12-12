В начале 2022 года рубль сможет пробить психологически важную отметку

Центральными событиями, которые будут влиять на динамику валютных курсов на предстоящей неделе станут заседания сразу трех монетарных регуляторов: Федрезерва США, Европейского ЦБ и Банка России. И хотя у игроков нет заметных разногласий по оценке итогов заседаний, спекуляции на эту тему не исключены.

Специально для "Российской газеты" начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко рассказал о движении валют на неделе и дал прогноз по рублю в новом году:

- Евро на неделе, вероятнее всего, продолжит слабеть к доллару. Федеральная резервная система США может ускорить переход к ужесточению политики. А повышение ставки не исключено уже в первом квартале будущего года.

Европейский ЦБ проявляет более инертную политику, что может привести к заметному ослаблению евро. Если курс EUR/USD опустится ниже 1,12, то ближайшей поддержкой может стать отметка 1,08.

В понедельник не выйдет важной статистики, которая повлияла бы на динамику валют в паре с рублем. Открытие ожидаем вблизи 73,50 за доллар и 82,75 за евро. 14 декабря предстоит уплата налога на прибыль, в связи с чем возможно снижение курса USD/RUB до 73, если на рынке будет низкая активность и мало покупателей.

В центре внимания также нефть. Опасения относительно распространения нового штамма коронавируса снижаются, как и заболеваемость. В связи с этим можно ожидать роста котировок нефти выше 76 долларов за баррель. Российская валюта может укрепиться на этом фоне.

Банк России очевидно повысит ключевую ставку в пятницу до 8,5% годовых. Это уже заложено в цены ОФЗ. Наибольшие опасения сейчас внушает инфляция. Однако она носит не локальный характер, а охватывает значительное число стран, и способствует росту цен на экспортные товары. Именно поэтому инфляция не является фактором для ослабления рубля. Подобный период в экономике уже был в середине 2000-х годов.

Полагаю, что до Нового года не следует опасаться за рубль. Это одна из самых крепких валют стран ЕМ (развивающихся рынков). Волатильность курса в уходящем году была довольно низкой.

К новогодним праздникам курс ожидается в диапазоне 71,50-74,50 за доллар. После Нового года не исключаю укрепления рубля до показателей июня 2020 года (ниже отметки 70). Это произойдет в конце января - начале февраля, если цена на нефть вернется в диапазон 80-85 долларов за баррель.