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Рубрика: Культура

Виталий Соломин: Мне не хватает авантюризма, нахальства, риска. К 80-летию актера

Текст: Наталья Лебедева
12 декабря Виталию Соломину, талантливейшему актеру и режиссеру исполнилось бы 80 лет. Он ушел, как мечтал - на сцене: во время спектакля "Свадьба Кречинского" ему стало плохо, но он отыграл первый акт и потерял сознания. На сцену он больше не вернулся. Через месяц его не стало. Он ушел, но оставил нам на память о себе свои яркие, врезающиеся в память и остающиеся в сердце роли.

Его доктор Ватсон признан лучшим в мире. Лучшего друга и напарника Шерлоку Холмсу и не придумать. Рассудительный, бесстрашный, благородный. Совсем другим мы видим его в "Зимней вишне" - в роли нерешительного, но невероятно обаятельного Вадима.

Он был актером от Бога, умел играть пронзительно тихо, никогда не переходя границы, но всегда тонко и безошибочно точно. Он был одинаково прекрасен, играя и комедийных персонажей, и хрестоматийных героев русской классики, и советских интеллигентов. Лейтенант Иван Грозных в "Крепком орешке", казак Роман Улыбин в "Даурии", Фальк в "Летучей мыши", граф Бонифаций Кончиану в "Сильеве", Вячеслав Михайлович в "Он, она и дети"… Это все он - Виталий Соломин.

А сколько замечательных ролей он сыграл в своем любимом Малом театре. С 1970-х годов Виталий Мефодьевич занялся режиссурой. В Малом театре он поставил "Мой любимый клоун" по Василию Ливанову, "Живой труп" Л.Н.Толстого, "Дикарка" А.Н.Островского, мюзикл А.Колкера по комедии А.В.Сухово-Кобылина "Свадьба Кречинского". Последняя по времени работа Виталия Соломина в Малом театре - постановка знаменитой чеховской пьесы "Иванов", в которой артист исполнил заглавную роль, как и почти во всех своих постановках.

Говорят, что в жизни Виталий Соломин был совсем не таким, как мы его привыкли видеть на экране. "Папа был не гибким человеком. У него был бескомпромиссный характер - полная противоположность герою из "Зимней вишни"", - рассказывала его дочь Елизавета Соломина в интервью "РГ".

О том, каким он был на самом деле, можно узнать по отрывкам из его дневников и интервью, которые он давал журналистам. Вот лишь несколько цитат, но они помогут приблизиться к разгадке тайны по имени Виталий Соломин.

О счастливом детстве

Наталья Тенякова в роли Лиды и Виталий Соломин в роли Кирилла на съемках кинофильма "Старшая сестра". Фото: РИА Новости

"Я думаю, каждый человек вспоминает свое детство как счастливую пору жизни. Ведь все люди живут воспоминаниями детства и черпают оттуда самое хорошее. Трудности забываются… Я родился в 1941 году в городе Чите. Война, потом нелегкое послевоенное время. Жили впроголодь, везде сажали картошку. Даже улицы, пустыри были засажены. Летом - рыбалка, купание, солнце. Зимой - санки. Кроме радио, ничего тогда не было, и я заслушивался радиопостановками. Мы жили в одной комнате. Чтобы никому не мешать, я приставлял радиоприемник к уху, как наушник, сидел на пианино и часами слушал".

О хулиганском детстве

"В детстве я был импульсивным, поддающимся настроению, очень нетерпимым, агрессивным, считал плохими тех, кто был не похож на меня. В детстве сразу многим хотел заниматься: несколькими видами спорта плюс еще играл в драмкружке и, мечтая о карьере певца, собирал различные ансамбли. Время было забито, но творить всевозможные безобразия успевал, например, таскал огромные сочные огурцы со школьного огорода. По-разному хулиганил…".

О своем характере

"Судьба человека - это нрав его. Мне не хватает авантюризма, нахальства, риска".

Об актерской профессии

Галина Яцкина в роли Алевтины, Виталий Соломин в роли Жени в фильме "Женщины". Фото: РИА Новости

"Каждый актер, по крайней мере мне известный, постоянно ждет точной оценки своей работы. Не похвалы (хотя и похвалы тоже), а той ответной реакции, по которой бы он мог убедиться, что понят... Не образ, который ты пытался сыграть, создать, а именно ты... Я хватаюсь за каждое слово обо мне: иногда начинаешь слишком острить и горевать на боль и оскорбления, поэтому от хорошего закрываешься, переходишь в глухую защиту и долгие дни перекатываешь каждое слово, как горячие угли, из ладошки в ладошку, пока не остынут, пока не привыкнешь. А иногда хочешь зацепиться за эти слова и не можешь, как будто о другом говорят".

О профессии режиссера

"Заработка здесь нет никакого и не будет никогда в нашей стране. Но вот у меня так сложены мозги, что ли, что придумываю все время. Мне интересно. Мне процесс репетиции интересен, мне интересно заниматься профессией…"

"Раз в пять лет я ставлю, мне кто-то подсчитал. Да слава Богу, что раз в пять лет дают, а то бы могли и вообще не давать, сказать: "Ты кто такой-то, что вообще здесь расставился? Это национальный театр все-таки, у тебя диплома нет никакого, и играй себе что дают и помалкивай!".

О Малом театре

Светлана Аманова и Виталий Соломин в спектакле "Дядя Ваня" в постановке кинорежиссера Сергея Соловьева. Фото: Галина Кмит/ РИА Новости

"Я хочу именно в Малом театре делать спектакль, я его суть, я его продолжение, это также и мой театр, и мой смысл жизни".

"Я, очевидно, прихожу в то время, когда мало лиц в театре, - часа в 3, в 4, и у меня всякий раз возникает ощущение, что меня выжимают из этого пространства, с которым я связан тридцатью с лишним лет работы. Мучительных и радостных. В основном мы побеждаем, и театр был полон зрителей: "Не все коту масленица", "Летние прогулки", "Горе от ума", "Заговор Фиеско в Генуе", "Живой труп", "Мой любимый клоун", "Ревизор", "Мамуре", "Дикарка", "Дядя Ваня", "Свадьба Кречинского".

О съемках в кино

Елена Сафонова и Виталий Соломин в фильме "Зимняя вишня". Фото: РИА Новости

"29 вечером ждал звонка из группы о времени съемки "Остановки по требованию", учил слова. И вдруг в половине одиннадцатого ко мне закралась мысль: "А вдруг я оказался стар, при просмотре это выяснилось, и они не знают, как мне сказать о том, что я снят с роли". Холодок побежал внутрь.

Меня раз сняли на "Городском романсе", где мы встретились с Машей (Марией Леонидовой - будущей супругой Виталия Соломина - "РГ"). Неделю молчали, а потом пришло письмо от Тодоровского, что он видит другую пару.

Ну что же, хорошо, - сказал я себе тогда и начал играть каждый день в теннис в спортзале у стены. Так продержал мяч до утверждения в "Даурии".

Виталий Соломин в фильме "Даурия". Фото: kino-teatr.ru

Сейчас, наверное, позвонят, может и режиссер, он достаточно интеллигентен, или помощник режиссера скажет сформулированные несколько фраз, и внутри холонет, и я отключу грудной регистр, просто скажу: "Понятно. Хорошо". И как мне потом сказать Маше? Нехорошо стало... И текст я отложил, что я, как дурак, буду учить. Да и расхотелось напрягаться.

Раздался звонок. Не тот. Я дернулся.

Потом другой. Я уже спокойно подошел. "Репетиция завтра в 9.45 на Северном речном вокзале". - "Хорошо". Я еще некоторое время сидел и додумывал придуманный исход, и свою реакцию, и причину испуга".

О решениях и поступках

Фото: Владимир Завьялов / ТАСС

"Я свободный человек, хотел бы этого или нет. Если я делал попытку ссучиться - я заболевал. Сильная головная боль правого полушария. Если я не решаю делать то, что нужно, я перестаю спать. А когда засыпаю от корвалола и снотворных, то просыпаюсь рано и с той же мыслью, которая мучила меня ночью..."

О Василии Ливанове

"Мы на самом деле с Василием Борисовичем познакомились на кинопробах. Человек он контактный, мы очень подружились. Ливанов - человек с большим вкусом, которому я доверяю. Редко находишь человека, который очень точно может сказать о твоей работе: не просто "нравится - не нравится" - это любой зритель может... Но есть немногие, которые говорят точно, почему нравится и почему нет. Это очень для меня важно. При его (Ливанова) огромной памяти и вкусе с ним можно советоваться на многие темы. У меня впечатление, что он про все знает и все помнит".

О жизни

Фото: Валерий Шустов/ РИА Новости

"…Я как-то спросил свою старшую дочь, что такое жизнь. Она ответила: "Это наш круг на Земле". Это очень точно. Сцена Малого, мои близкие - все это мой круг на Земле. И те места, где меня встречают с любовью, - тоже мой круг".

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