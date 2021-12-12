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Рубрика: Власть

Володин: В 2020 году граждане проголосовали за более высокие стандарты жизни

Текст: Татьяна Замахина

Поздравляя граждан с Днем Конституции РФ, председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, за что проголосовали граждане в 2020 году, когда принимались поправки в Основной Закон.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Поздравление Володина приводится на думском сайте.

По оценке спикера, россияне сделали выбор в пользу дальнейшего укрепления суверенитета России, более высоких стандартов в медицине и социальной сфере, а также проголосовали за защиту традиционных ценностей и исторической памяти.

"Необходимо многое сделать, чтобы в полной мере реализовать нормы обновленной Конституции в интересах развития России и повышения благосостояния людей", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Конституция России Поправки в Конституцию РФ

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