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12.12.2021 12:40
Рубрика: Общество

Врач Лысенко: в Москве доминируют "дельта" и уханьский штаммы

Текст: Алексей Рыбин

В Москве доминируют "дельта" и уханьский штаммы коронавируса. Об этом рассказала главный врач столичной ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 1".

Фото: РИА Новости
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При этом со штаммом "омикрон", по словам Лысенко, в столице пока не сталкивались.

"Доминирует "дельта", и есть сейчас, как ни странно, достаточно много пациентов, которые болеют уханьским штаммом. "Омикрон" нас пока ничем существенным не пугает, и, дай Бог, он будет несколько лояльнее к человечеству, чем "дельта", - сказала врач.

Ранее российские специалисты выявили четыре независимых последовательности штамма "омикрон" от разных туристов, которые вернулись в страну из-за границы.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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