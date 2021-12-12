Врач Лысенко: в Москве доминируют "дельта" и уханьский штаммы

В Москве доминируют "дельта" и уханьский штаммы коронавируса. Об этом рассказала главный врач столичной ГКБ № 52 Марьяна Лысенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Россия 1".

При этом со штаммом "омикрон", по словам Лысенко, в столице пока не сталкивались.

"Доминирует "дельта", и есть сейчас, как ни странно, достаточно много пациентов, которые болеют уханьским штаммом. "Омикрон" нас пока ничем существенным не пугает, и, дай Бог, он будет несколько лояльнее к человечеству, чем "дельта", - сказала врач.

Ранее российские специалисты выявили четыре независимых последовательности штамма "омикрон" от разных туристов, которые вернулись в страну из-за границы.