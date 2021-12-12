Врач назвала главную опасность зеленого чая

Ежедневное употребление зеленого чая может привести к повышению уровня мочевой кислоты и, как следствие, к риску подагры. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказала главный ревматолог департамента здравоохранения столицы Алена Загребнева.

При этом специалист добавила, что пока не найдена взаимосвязь между уровнем мочевой кислоты и употреблением черного чая, фруктовых соков и других напитков. "Но если выбирать зеленый чай или черный - точно черный", - отметила Алена Загребнева.

Главный ревматолог Москвы подчеркнула, что риск развития подагры у мужчин-кофеманов оказался на 40-60 процентов ниже, чем у тех, кто этот напиток не употребляет. Правда, злоупотреблять кофе тоже нельзя: это один из факторов риска хронической болезни почек.