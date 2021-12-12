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Рубрика: Общество

Врач назвала натуральные продукты, подавляющие тягу к сахару

Текст: Алексей Рыбин

Врач из США Лора Бурак назвала четыре натуральных продукта, которые способны подавить тягу к сахару. Об этом диетолог и магистр наук рассказала на страницах издания Eat this, not that.

Фото: iStock
Назван простой способ избежать скрытого сахара в продуктах

По словам Лоры Бурак, чтобы побороть тягу к сахару, нужны продукты, которые обеспечивают организм большим количеством питательных веществ и дольше сохраняют чувство сытости.

Первым таким продуктом, говорит доктор, являются орехи. "Белки и жиры, которые естественным образом содержатся в орехах, в сочетании с большим количеством клетчатки помогают стабилизировать уровень сахара в крови и создать чувство сытости и удовлетворения", - отмечает врач.

Также Бурак рекомендует употреблять авокадо. "Авокадо тоже стабилизирует уровень сахара в крови и может быть отличной профилактикой тяги к сладкому. Поэтому попробуйте добавить его в свой бутерброд, салат или просто съешьте его, сбрызнув оливковым маслом и лимоном, и убедитесь в том, как эта сытная добавка действительно может повлиять на тягу к еде", - говорит специалист.

Фото: iStock
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По словам диетолога, желать сладкого - это нормально, поскольку сахар тоже нужен организму. Однако получать его нужно естественным путем - например, из ягод или фруктов.

"Когда вы начнете использовать натуральные источники сахара вместо таких сладостей, как конфеты, ваши вкусовые рецепторы могут измениться и начать предпочитать меньше сахара", - отмечает Бурак.

Наконец, еще одним продуктом, помогающим избавиться от тяги к сладостям, диетолог называет йогурт. "Качественный йогурт содержит натуральный молочный сахар и является хорошим источником белка и жира, поэтому комбинация может удовлетворить тягу к сладкому", - уверена доктор Бурак. Кроме того, даже в несладкий йогурт всегда можно добавить ягод или фруктов.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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