Захарова: G7 проявила неготовность отвечать за ошибки

Страны "Большой семерки" (G7), призвав Россию и Украину вернуться за стол переговоров, расписались в неспособности ответить за собственные ошибки. Такой комментарий в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Страны G7 призвали Россию и Украину вернуться за стол переговоров. Сделав это, они расписались в неспособности взять ответственность за собственные ошибки", - написала дипломат. По мнению Захаровой, таких ошибок было сделано немало. Среди них, в частности, вмешательство во внутренние дела Украины, которое "привело к фатальному расколу в обществе" и "ручное управление процессами по смене власти, закончившееся антиконституционным переворотом".

"Попрание одного из собственных основополагающих постулатов - уважения интересов меньшинства на примере безоговорочной поддержки киевского режима, - считает Захарова. - Нежелание оказывать влияние, или, попросту говоря, работать с Киевом над выполнением положений Минских соглашений, которые давали надежду на перевод внутриукраинского конфликта в переговорное русло".

Кроме того, страны Запада "переваливают ответственность на Россию за собственную халтуру". "Не Россию и Украину нужно сажать за стол переговоров. А Украину с Украиной", - написала Мария Захарова.