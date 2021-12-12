Замминистра МВД Украины нахамил подчиненным

Очередной скандал с участием близких к президенту Зеленскому людей случился на Украине: замминистра МВД по борьбе с наркотиками Александр Гогилашвили с применением нецензурной лексики отчитал дорожных полицейских, посмевших остановить его автомобиль на въезде в контролируемую Киевом часть Донецкой области. Видео с нецензурной бранью и едва ли не рукоприкладством Гогилашвили побило рекорды просмотров в социальных сетях, а некоторые высказывания даже стали крылатыми.

Например: "Замминистра с таким ["лицом". - "РГ"] как у меня - он всего один". Гогилашвили пришлось доказывать рядовым полицейским, что он их замминистра, поскольку, действительно, всех представителей "команды Зе" украинцы еще не запомнили. и даже новый глава МВД Монастырский не вызвал в народе привыкания к своему лицу.

Чаще всего чиновников и депутатов на Украине узнают по скандалам: вызов жриц любви во время заседания Рады, вождение в состоянии наркотического опьянения, резонансные и не расследуемые ДТП, прочие нарушения закона. Проверенным способом свою узнаваемость повысил и Гогилашвили, вот только вряд ли это его радует. Во-первых, пришлось извиниться перед подчиненными, а во-вторых, СМИ всерьез заинтересовались его специфическими связями с Зеленским. До того как в 2019 году попасть в МВД на должность главного борца с наркотиками, Гогилашвили возглавлял сеть реабилитационных центров для наркоманов, работавшую под эгидой протестантской секты, имеющей признаки тоталитарной. По крайней мере методы лечения в этих центрах применялись вполне средневековые.

Вскрывшиеся подробности породили в социальных сетях волну "достоверных" слухов об истинном месте Гогилашвили в системе украинской власти . Наиболее емко эти предположения суммировало издание "Страна": "Учитывая, что зачастую в украинских реалиях те, кто борется с наркотиками, имеют тесный контакт с теми, кто наркотиками торгует, а также постоянные слухи о наркозависимости самого Зеленского и его ближайшего окружения, роль Гогилашвили может быть куда больше, чем просто заместитель министра".