"Зарезанного" Пушкина и две записки Анны Ахматовой продадут на аукционе

Мир библиофилов полон редких находок и ценнейших экспонатов, за которыми охотятся коллекционеры. Сразу несколько редчайших и ценнейших экземпляров будут выставлены на последних в уходящем году "Русских торгах", которые проведет в Москве аукционный дом "12й стул". С разрешения аукционного дома показываем и рассказываем самые редкие и интересные их них.

Один из ценнейший артефактов - неизданные в России стихотворения Александра Пушкина (1908). Это одна из самых редких, если не редчайших книг поэта. Тираж был арестован в типографии и пошел под нож. Сейчас на руках и в библиотеках насчитывается не более десяти экземпляров книги. На торгах будет представлен непереплетенный экземпляр с оригинальными литографированными обложками.

Эксперты аукционного дома также обращают внимание на подборку из более 20-ти прижизненных изданий Владимира Набокова, выделяющуюся среди многих изданий русской эмиграции. Библиотека включает в себя редчайший первый опыт перевода и первый опыт прозы Набокова: "Кола Брюньон" и "Николка Персик" Ромена Роллана.

Не меньший интерес представляют две записки Анны Ахматовой, приглашающих в гости Михаила Булгакова и Осипа Мандельштама. Литературовед Лидия Гинзбург позднее вспоминала о том вечере, упомянутом в одной из записок: "В феврале 1933-го Мандельштам приезжал в Ленинград; состоялся вечер его стихов. Анна Андр. позвала к себе "на Мандельштама" Борю (Эйхенбаума) и меня. Как раз в эти дни его и меня арестовали (потом скоро выпустили). А. А. сказала Мандельштамам: - Вот сыр, вот колбаса, а гостей - простите - посадили".

А вот и самый дорогой лот - "История и памятники византийской эмали: Из собрания А. В. Звенигородского" Никодима Кондакова (1892). Это книга из архива племянницы одного из основоположников русского ампира, академика Императорской Академии художеств Василия Стасова Варвары Комаровой, известной писательницы, музыковеда и литературоведа. Стартовая цена - 6 миллионов рублей. Вероятно, это самый известный издательский проект за всю историю русского книгопечатания. Роскошное издание научного комментария историка искусств Никодима Павловича Кондакова (1844-1925) к выдающемуся собранию византийских эмалей коллекционера Александра Викторовича Звенигородского (1837-1903). Все в оформлении и издании книги было тщательно подобрано согласно стилю и концепции проекта: от специально разработанного типографией Михаила Стасюлевича шрифта, имитирующего устав, которым было написано Остромирово Евангелие, украшающего верхнюю переплетную крышку, до золотых хромолитографированных иллюстраций к собранию, выполненных по гравюрам Василия Матэ, Ивана Творожникова и других мастеров-графиков.

На аукционе будет представлено еще одно издание из архива Комаровой - "История книги "Византийские эмали А.В. Звенигородского" авторства Василия Стасова (1898). "Книга о книге", посвященная истории создания легендарных "Византийских эмалей из собрания А.В. Звенигородского". Написана куратором издания историком искусств Владимиром Васильевичем Стасовым (1824-1906). В качестве иллюстраций в издании приведены изображения витрины для выставки книги в Императорской публичной библиотеке, внешний вид издания, а также копии писем и отзывов об издании, в том числе от художницы Елизаветы Бем.