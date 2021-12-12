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Рубрика: Общество

Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8633)
Главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса вручили Нобелевскую премию мира. Церемония прошла в Городской ратуше Осло 1- в годовщину смерти Альфреда Нобеля. Трансляцию вел официальный YouTube-канал премии.
Филиппинка Мария Ресса (слева) и главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов на церемонии. Фото: АР Филиппинка Мария Ресса (слева) и главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов на церемонии. Фото: АР
Филиппинка Мария Ресса (слева) и главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов на церемонии. Фото: АР

Как следует из заявления Норвежского нобелевского комитета, Муратов и Ресса получили награду за "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира". На церемонии также присутствовал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли, который получил премию мира за 2020 год. В этом году денежная составляющая премии в каждой номинации равна 10 миллионам крон (около 82 миллионов рублей). Муратов и Ресса, как ожидается, разделят эту сумму пополам. Как заявил главред "Новой газеты", полученные деньги он распределил между различными благотворительными фондами, которые, в частности, занимаются лечением детей со спинальной мышечной атрофией и поддержкой независимой журналистики.

До Муратова и Рессы журналисты получали премию 85 лет назад 

Муратов и Ресса - первые журналисты, получившие премию за последние 85 лет. В 1935 году ее присудили немецкому журналисту, редактору, антифашисту и пацифисту Карлу фон Осецкому за "горячую любовь к свободе мысли, веру в необходимость свободного соревнования во всех областях духовной жизни, широкое мировоззрение, уважение к ценностям других народов и доминирующую над всем этим идею мира".

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