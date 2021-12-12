Журналистам Муратову и Ресса вручили Нобелевскую премию мира

Главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса вручили Нобелевскую премию мира. Церемония прошла в Городской ратуше Осло 1- в годовщину смерти Альфреда Нобеля. Трансляцию вел официальный YouTube-канал премии.

Как следует из заявления Норвежского нобелевского комитета, Муратов и Ресса получили награду за "усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира". На церемонии также присутствовал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли, который получил премию мира за 2020 год. В этом году денежная составляющая премии в каждой номинации равна 10 миллионам крон (около 82 миллионов рублей). Муратов и Ресса, как ожидается, разделят эту сумму пополам. Как заявил главред "Новой газеты", полученные деньги он распределил между различными благотворительными фондами, которые, в частности, занимаются лечением детей со спинальной мышечной атрофией и поддержкой независимой журналистики.

До Муратова и Рессы журналисты получали премию 85 лет назад

Муратов и Ресса - первые журналисты, получившие премию за последние 85 лет. В 1935 году ее присудили немецкому журналисту, редактору, антифашисту и пацифисту Карлу фон Осецкому за "горячую любовь к свободе мысли, веру в необходимость свободного соревнования во всех областях духовной жизни, широкое мировоззрение, уважение к ценностям других народов и доминирующую над всем этим идею мира".