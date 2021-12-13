Банк России повысит ключевую ставку в седьмой раз подряд

Банк России де-факто анонсировал очередное повышение ключевой ставки на последнем в этом году заседании 17 декабря. Интрига заключается лишь в том, насколько ЦБ поднимет этот показатель на фоне продолжающей расти инфляции. Аналитики сходятся во мнении, что будет выбран максимальный из обозначенных Банком России шагов повышения ставки.

Банк России в марте начал цикл повышения ключевой ставки из-за начавшей ускоряться тогда инфляции. Ставка начала подниматься с 4,25%, исторического минимума для этого показателя. Сейчас ключевая ставка составляет 7,5%, на прошлом заседании в сентябре ЦБ повысил ее на 0,75 процентного пункта.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина прозрачно намекнула на очередное повышение ставки 17 декабря. Так, по ее словам, рассматриваться будет диапазон изменения ставки от нуля до одного процентного пункта. При этом сохранение ставки или повышение на минимальные 0,25 процентного пункта - самые маловероятные варианты, подчеркнула глава ЦБ.

Новое повышение ставки стало очевидным после выхода данных Росстата по ноябрьской годовой инфляции. Она ускорилась до 8,4% с октябрьских 8,1%, это максимум с 2016 года.

Поэтому ЦБ повысит ставку сразу на один процентный пункт, до 8,5%, считает главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров. "Основное проинфляционное влияние сохраняется со стороны мировых цен и проблем с поставками", - констатирует он.

Еще одна интрига заседания Банка России в том, сохранится ли жесткий сигнал, что ЦБ может продолжить повышения ставки на ближайших заседаниях, или появится намек на возможное завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая.

Несмотря на то что рост ставок в экономике, начавшийся в марте, уже приносит свои плоды (рост потребительского кредитования замедляется, а граждане стали наращивать свои сбережения на депозитах), риски раскручивания инфляционной спирали из-за повышенных инфляционных ожиданий населения и бизнеса все еще остаются, отмечает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

По его мнению, если ЦБ повысит в пятницу ставку на один процентный пункт, то это окажет поддержку рублю за счет роста популярности carry trade и усилит уверенность рынка в том, что инфляция к концу 2022 года сможет вернуться к целевому уровню ЦБ - 4%.