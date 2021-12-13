Банк России повысит ключевую ставку в седьмой раз подряд

Новости

Спутники выведут на орбиту всего за 18 часов 21:16
В Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов 20:49
Президент Чехии назначит новый кабмин 17 декабря 20:48
Всероссийская премьера фильма "Елки 8" состоится в Нижнем Новгороде 20:05
Фигуристка Косторная пропустит чемпионат России из-за травмы 19:34
В Подмосковье проверят все негосударственные школы после взрыва в Серпухове 19:29
В Москву идет мощный снегопад 18:42
Госуслуги в декабре смогут выдавать сертификат по тесту на антитела к ковиду 18:28
В Подмосковье подростки убили мужчину на спортплощадке 17:59
Продюсер: Джеймс Бонд может стать "небинарной персоной" 17:55
Болгария с третьей попытки сформировала новое правительство 17:46
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 17:28
Голикова рекомендовала ревакцинироваться от COVID-19 через полгода 17:25
Голикова: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 55,8% 17:21
Устроивший стрельбу в курском клубе сдался полиции 17:16
СК РФ: Завершено дело о незаконном вывозе в Китай ценных пород древесины 16:50
Поврежденную американскую подлодку заметили в Сан-Диего 16:48
В Симферополе на матче Ночной хоккейной лиги умер нападающий 16:47
Россия расширила ограничения на импорт из Европы из-за птичьего гриппа 16:46
Нурмагомедов серьезно поговорил с братом после инцидента в аэропорту Махачкалы 16:45
Росреестр опроверг сообщения о прекращении своей деятельности 16:31
В Москве в три раза вырос спрос на элитную недвижимость 16:31
Страны ОПЕК в ноябре увеличили добычу нефти меньше запланированного 16:29
Ученые оценили эффект камер на дорогах России 16:28
Индекс МосБиржи упал ниже 3700 пунктов впервые с июля 16:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 19:59
Рубрика: Экономика

Банк России повысит ключевую ставку в седьмой раз подряд

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 283(8634)
Банк России де-факто анонсировал очередное повышение ключевой ставки на последнем в этом году заседании 17 декабря. Интрига заключается лишь в том, насколько ЦБ поднимет этот показатель на фоне продолжающей расти инфляции. Аналитики сходятся во мнении, что будет выбран максимальный из обозначенных Банком России шагов повышения ставки.

Банк России в марте начал цикл повышения ключевой ставки из-за начавшей ускоряться тогда инфляции. Ставка начала подниматься с 4,25%, исторического минимума для этого показателя. Сейчас ключевая ставка составляет 7,5%, на прошлом заседании в сентябре ЦБ повысил ее на 0,75 процентного пункта.

Фото: РИА Новости
Мировой экономике грозит третья волна инфляции

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина прозрачно намекнула на очередное повышение ставки 17 декабря. Так, по ее словам, рассматриваться будет диапазон изменения ставки от нуля до одного процентного пункта. При этом сохранение ставки или повышение на минимальные 0,25 процентного пункта - самые маловероятные варианты, подчеркнула глава ЦБ.

Новое повышение ставки стало очевидным после выхода данных Росстата по ноябрьской годовой инфляции. Она ускорилась до 8,4% с октябрьских 8,1%, это максимум с 2016 года.

Поэтому ЦБ повысит ставку сразу на один процентный пункт, до 8,5%, считает главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров. "Основное проинфляционное влияние сохраняется со стороны мировых цен и проблем с поставками", - констатирует он.

Еще одна интрига заседания Банка России в том, сохранится ли жесткий сигнал, что ЦБ может продолжить повышения ставки на ближайших заседаниях, или появится намек на возможное завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая.

Несмотря на то что рост ставок в экономике, начавшийся в марте, уже приносит свои плоды (рост потребительского кредитования замедляется, а граждане стали наращивать свои сбережения на депозитах), риски раскручивания инфляционной спирали из-за повышенных инфляционных ожиданий населения и бизнеса все еще остаются, отмечает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

По его мнению, если ЦБ повысит в пятницу ставку на один процентный пункт, то это окажет поддержку рублю за счет роста популярности carry trade и усилит уверенность рынка в том, что инфляция к концу 2022 года сможет вернуться к целевому уровню ЦБ - 4%.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Путин призвал Джонсона к переговорам по гарантиям безопасности России от НАТО
Состоялась повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Госуслуги в декабре смогут выдавать сертификат по тесту на антитела к ковиду
Никита Михалков переизбран на пост председателя Союза кинематографистов
Владимир Кириенко официально возглавил VK
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию