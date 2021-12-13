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Рубрика: Происшествия

Бастрыкин попросил разрешения расследовать дело краснодарской судьи

Текст: Наталья Козлова, Татьяна Павловская (Краснодар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 282(8633)
Александр Бастрыкин просил Высшую квалификационную коллегию судей РФ дать согласие на возбуждение уголовного дела против скандально известной краснодарской судьи Елены Хахалевой.

ВККС планирует рассмотреть представление главы СК на этой неделе. Александр Бастрыкин хочет возбудить дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, "повлекшем существенное нарушение прав и законных интересов граждан".

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Страна услышала про судью Хахалеву летом 2017 года после сообщения о свадьбе ее дочери, якобы за два миллиона долларов. Эта информация за считаные часы стала настоящим хитом интернета. Ее копировали сайты и передавали из уст в уста популярные блогеры, а представительницу кубанской Фемиды тогда буквально припечатали ярлыком "золотая судья".

Корреспондент "РГ" встретилась с ней задолго до описываемых событий, вскоре после того, как Елена Владимировна стала судьей Краснодарского краевого суда. По официальной информации, судейский статус она получила в 2002 году, став судьей Динского райсуда. В кубанском райцентре задержалась недолго: уже в 2004 году Хахалева была зачислена в штат краевого суда, где трудилась свыше 15 лет.

В последующие годы карьера Елены Хахалевой стремительно рванула вверх. Вскоре она возглавила административную коллегию, вошла в состав президиума Краснодарского краевого суда, а позже - в состав Совета судей РФ.

Когда через суды начали делить землю, в том числе наследство банды Цапков из станицы Кущевской, возглавляемая Хахалевой коллегия оказалась в эпицентре событий. С помощью судебных решений огромные земельные угодья уходили под контроль "нужных" фирм, принадлежавших в том числе родственникам бывших руководителей Кубани.

После свадьбы в краевом суде была создана комиссия для проверки изложенных в СМИ сведений о Хахалевой. Они касались не только свадьбы, но и якобы поддельного диплома о высшем юридическом образовании, а также о возможных связях с представителями криминального мира.

Но выводы комиссии полностью опровергли скандальную информацию. Свадьба, оказалось, "стоила" не очень дорого. По диплому о высшем образовании Хахалевой сообщили, что такой запрос направлен в Грузию, в Тбилисский государственный университет. Позже появилась информация, что она на самом деле в 1985 году поступила не в ТГУ, а в Абхазский госуниверситет (АГУ) в Сухуми. Потом разразился грузино-абхазский конфликт и студентов АГУ спешно перевели в Сухумский филиал ТГУ, который Хахалева якобы успешно закончила, получив в 1991 году диплом по специальности правоведение. Как одновременно она могла учиться на одном отделении биофака Кубанского госуниверситета и на юрфаке университета, расположенного в столице Абхазии, осталось загадкой.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ
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За последние годы на голову Елены Хахалевой выплеснулись ушаты компромата. Но пока она трудилась под началом бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, компромат никак не сказывался на ее карьере. Ведь они были не просто друзьями: на внучке председателя был женат сын Хахалевой. Проблемы у нее начались в 2019 году, после смены руководства крайсуда.

Проверка, проведенная по инициативе нового руководителя краевого суда Алексея Шипилова, показала, что Хахалева отсутствовал на рабочем месте в общей сложности 128 рабочих дней. По результатам проверки летом 2020 года судью лишили мантии. На заседании ВККС судья не присутствовала, сославшись на болезнь.

В феврале этого года апелляционная коллегия Верховного суда отказала бывшей судье из Краснодара в пересмотре решений о лишении ее полномочий. Это решение вроде бы поставило жирную точку в затянувшейся истории. Но оказывается - нет. Просто теперь она переходит уже в уголовную плоскость.

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