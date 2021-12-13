Билеты на поезда индексируют на 4,3%

В сфере железнодорожных перевозок государством регулируются тарифы на проезд в общих и плацкартных вагонах. Устанавливает тарифы ФАС. Согласно проекту приказа, с 1 января 2022 года предлагается проиндексировать тарифы на перевозку пассажиров с коэффициентом 2,468 от базовой величины, установленной приказом ФАС 2010 года.

В 2020 году тарифы на 2021 год индексировались с коэффициентом 2,366. Таким образом, размер индексации на 2022 год составит 4,3%. Как пояснил "РГ" один из представителей сектора железнодорожных перевозок, индексация происходит ежегодно.

На 2022 год предлагается, например, стоимость билета на одного взрослого пассажира в общем вагоне на расстояние 1000 км установить в размере 1098 рублей, вместо действующей сейчас стоимости в 1053 рублей. Стоимость билета в плацкартный вагон вырастет с 1850 рублей до 1930 рублей.

При этом, ФАС устанавливает только предельные тарифы. Перевозчики имеют право устанавливать тарифы ниже предельной стоимости.