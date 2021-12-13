Более 800 "опоздавших" дольщиков получат компенсации

Более 800 обманутых дольщиков были дополнительно включены в списки на получение компенсаций. Об этом сообщает Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Наблюдательный совет Фонда уже принял решения о выплатах компенсаций по их проблемным домам. Эти дольщики же не были включены в реестры и обратились к конкурсным управляющим уже после принятия советом таких решений. В таких ситуациях конкурсный управляющий направляет документы дольщиков в Фонд на проверку. Если есть основания, Фонд информирует дольщиков о том, что они могут записаться на выплату.

С начала нынешнего года фонд рассмотрел и утвердил выплату средств дополнительно еще 852 дольщикам. На компенсации им направлено около 1,85 млрд руб. Из них по 243 дольщикам решения были приняты в ноябре, им выплатят 295 млн руб.

"Причины, по которым граждане не успели включиться в реестр требований участников долевого строительства своевременно, могут быть разные. Но у них есть возможность сделать это до окончания процедуры конкурсного производства. После этого их заявления конкурсным управляющим приниматься не будут. В то же время нам бы хотелось, чтобы процесс формирования РТУС был более предсказуемым, потому что речь идет о планировании расходов бюджетных средств", - отметил генеральный директор Фонда Константин Тимофеев.

При принятии решения о механизме восстановления прав граждан (дострой объекта или выплата компенсаций по нему) наблюдательный совет прежде всего оценивает экономическую целесообразность того или иного варианта. Учитываются степень строительной готовности объекта, состояние проектно-сметной и разрешительной документации и количество пострадавших граждан.