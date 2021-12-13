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13.12.2021 17:46
Рубрика: В мире

Болгария с третьей попытки сформировала новое правительство

Текст: Александр Гацак (София)

Народное собрание, парламент Болгарии, утвердил состав нового коалиционного правительства. Предложение поддержали 134 из 240 депутатов.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
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В кабмин, как и предполагалось ранее, вошли представители объединения "Продолжаем перемены" (ПП, 10 министров), Болгарской социалистической партии (4 министра), политсил "Есть такой народ" (4 министра) и "Демократическая Болгария" (3 министра). Премьером избран лидер ПП Кирил Петков, объявивший своим приоритетом "нулевую толерантность к коррупции".

С мая текущего года страной управляло назначенное президентом техническое правительство. Причиной такого развития событий стали провальные для политической жизни государства апрельские и досрочные июльские парламентские выборы, в результате каждых из которых депутаты не смогли прийти к согласию в отношении формирования нового кабмина.

На выход из сложившегося застоя в Болгарии стали рассчитывать после ноябрьского голосования, выявившего неожиданного победителя - созданное в начале осени формирование "Продолжаем перемены". ПП наконец смогло найти компромисс с тремя из семи прошедших в Народное собрание политсилами и вытеснить таким образом из власти руководившую страной десять лет и погрязшую в коррупционных скандалах партию "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ).

В Болгарии создана парламентская коалиция

Сейчас на четверной коалиции лежит непростая задача по возвращению доверия граждан к политическим институтам и выводу республики из глубокого социального и экономического кризиса - наследия правления прозападников из ГЕРБ.

Пока что сложно судить, как скажется переход рычагов власти в руки правительства Петкова на отношениях Софии с Москвой. Определенный оптимизм все же вызывает тот факт, что ранее находившиеся в оппозиции социалисты, из рядов которых регулярно звучат призывы к нормализации отношений с Россией, теперь состоят в правящей коалиции.

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