Бывшего главу МВД Франции отправили в тюрьму

Один из соратников экс-президента Франции Николя Саркози, бывший министр внутренних дел Клод Геан вернулся в тюрьму. Как передает телеканал BFM TV, суд решил, что он должен до конца отбыть наказание по "делу о премиях", тем самым отменив условно-досрочное освобождение. И сегодня утром тот снова оказался за решеткой.

В начале 2000-х годов, когда Саркози возглавлял МВД, а Геан был руководителем его аппарата, несколько высокопоставленных чиновников в этом министерстве выплачивали себе крупные премии наличными из средств, предназначенных для покрытия расходов полиции на расследование и наблюдение. Впоследствии, когда министром стал уже сам Геан, как утверждает прокуратура, он выписывал себе по 5 тысяч евро ежемесячно. В 2017 году экс-глава МВД был приговорен к двум годам лишения свободы по этому делу. Однако за решеткой он провел только половину срока. Геан был условно-досрочно освобожден из-за своего возраста. Правда, это не избавило его от необходимости выплачивать компенсацию - по 3 тысячи евро ежемесячно.

Однако в минувшем ноябре суд пересмотрел предыдущее решение и постановил вернуть экс-министра в тюрьму. Его адвокат уже выразил обеспокоенность таким поворотом дела, поскольку скоро Геану исполнится 77 лет и у него слабое здоровье.