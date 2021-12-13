Чем известна и с чем едет в Москву и Киев помощник госсекретаря США?

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Москву с двухдневным визитом, во время которого ее примет замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Кроме того, по данным агентства ТАСС, на среду запланированы переговоры Донфрид с замруководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. По сложившейся в последние годы традиции, после любого визита в Москву американские чиновники обязательно летят в Киев, демонстрируя тем самым свою поддержку украинским властям. Не изменит этому правилу и Донфрид, которая в среду отправится в украинскую столицу, а оттуда - в Брюссель.

Сама география поездки уже красноречиво говорит о ее планирующемся содержании. Как рассказали в госдепартаменте США, главной темой переговоров станет ситуация вокруг Украины, а точнее, нагнетаемых Вашингтоном домыслов о якобы грядущем "российском вторжении". Эту же тему, как раньше рассказывала сама Донфрид, планируется обсуждать с союзниками по НАТО. При этом в госдепе уверяют, что хотели бы "дипломатического прогресса в прекращении конфликта на Донбассе путем выполнения "минских соглашений" при поддержке "нормандского формата". Большей конкретики по содержанию визита не озвучивалось, но на минувшей неделе украинская тематика была в центре видеопереговоров президентов России и США, которые по итогам поручили подчиненным работать дальше на этом направлении.

Что касается самой Карен Донфрид, то она - лицо для широкого российского читателя новое, но в Вашингтоне ее знают хорошо. Она имеет приличный багаж работы в госструктурах как при демократах, так и при республиканцах (Исследовательская служба Конгресса США, госдепартамент, Национальный совет по разведке, аппарат нацбезопасности при Белом доме), где в основном специализировалась на европейском направлении. Если судить по публичным заявлениям, Донфрид разделяет типичные для американского внешнеполитического истеблишмента взгляды - она сторонница укрепления трансатлантического союза с Европой, в том числе в рамках НАТО.

Донфрид разделяет типичные для американского истеблишмента взгляды

Призывала не исключать никаких мер против России в контексте ситуации вокруг Украины, а также продолжать политику одновременного сдерживания Москвы и попыток сотрудничества с ней по отдельным направлениям. Донфрид теперь основной куратор госдепартамента на европейском направлении, включая Россию и Украину. Кстати, в администрации Барака Обамы в этом кресле сидела Виктория Нуланд (2014-2017), чью роль в событиях государственного переворота на Украине в 2014 году трудно переоценить.

Взгляд из Киева

Официальный Киев после долгожданного телефонного разговора Владимира Зеленского и Джозефа Байдена и в ожидании визитера из Госдепа пребывает в растерянности. Это ярко проявилось в официальном сообщении офиса украинского президента по итогам общения. В нем вообще не содержится упоминания о минских соглашениях, тогда как в ответном американском пресс-релизе говорится, что Байден уделил этому мирному плану значительное внимание. Унынием было пронизано и интервью Зеленского принадлежащему олигарху Игорю Коломойскому телеканалу "1+1". Президент жаловался на непонимание "европейских партнеров" и сетовал на некий шлагбаум, поставленный на пути Украины в НАТО. Единственной инициативой с его стороны весьма условно можно считать идею о неком референдуме по проблеме Донбасса. "Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны", - заявил он. Из этого предельно неконкретного высказывания можно сделать вывод, что вопрос об исполнении политической части минских соглашений выносить на народное обсуждение он не намерен, коль скоро "вопрос не в статусе". Скорее наоборот, этот сомнительный с точки зрения украинского и международного права, а также истории дипломатии референдум, если и будет объявлен, то послужит скорее обоснованию отказа от исполнения взятых на себя обязательств. По крайней мере, в последний раз Зеленский вспоминал об этом инструменте именно в таком контексте, мол, украинское общество против минских соглашений в существующем виде.

Наконец, не первый год известно: что у Зеленского на уме, то у главы МИД Дмитрия Кулебы на языке. И этот деятель откровенно рассказывает, чего ожидает Киев от стратегического диалога России и США. Цитата из его последней статьи в американском журнале Foreign Affairs красноречива сама по себе: "В данный момент Соединенные Штаты и их европейские союзники должны вести переговоры, чтобы выиграть время, одновременно укрепляя Украину до такой степени, что у России просто не будет реальной военной возможности для вторжения в нее. И этот момент станет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и наконец привести Украину в ЕС и НАТО". При этом Кулеба не скрывает, что стратегия Киева по отношению к Донбассу - это "мир через силу". Иными словами, прекращать гражданскую войну киевские элиты по-прежнему не желают.

Подготовил Павел Дульман