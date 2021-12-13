Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 50 миллионов, сообщает Reuters. Два месяца назад отмечалось устойчивое снижение количества инфицированных. А две недели назад снова начался рост. Америка готовится к новой волне COVID-19 в зимние месяцы.

В штатах, расположенных в более северных широтах, наблюдается самый большой рост новых случаев инфицирования на душу населения. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом также возросло: на 20 процентов по сравнению с цифрами, которые были в конце ноября. За месяц количество летальных исходов, вызванных COVID-19, увеличилось на 4,6 процента. С начала пандемии в США от вызванных SARS-CoV-2 осложнений скончались 800 тысяч человек.

По словам директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски, почти в половине штатов выявлен новый штамм "омикрон", но на "дельта"-вариант по-прежнему приходится 99 процентов случаев заражений.

Лабораторные исследования, опубликованные на минувшей неделе, показывают, что эффективность вакцин от COVID-19 снизилась. Двух доз уже мало. Речь идет именно о защите от штамма "омикрон". Третья доза, по словам медиков, может восстановить эту защиту. Около 10 миллионов американцев получили бустерные дозы вакцины.