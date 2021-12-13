Новости

Препарат от алкоголизма может оказаться полезным против COVID-19 07:25
Девушка из Индии стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная-2021" 07:12
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 50 миллионов 06:30
Вильфанд: Аномально теплая погода в Москве продержится до конца недели 05:30
Гинцбург не исключил вытеснение "омикроном" штамма "дельта" 04:20
Минтруд предложил упростить порядок получения субсидий на оплату услуг ЖКХ 04:00
Врач Бобровский развеял самый популярный миф о коллагене 03:37
NYT: Жители Сирии погибали из-за действий секретного подразделения США 02:41
Замглавы МИД РФ Рябков заявил об отсутствии прогресса в отношениях с США 01:47
Джонсон предупредил британцев о новой волне COVID-19 01:30
Экс-тренер "Зенита" обвинил Дзюбу в безразличии к клубу из-за поездки на Мальдивы 00:54
Володин: Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения 00:23
FIA отклонила протест "Мерседеса" на итоги Гран-при Абу-Даби 00:05
Эксперты рассказали, чьи доходы вырастут в 2022 году 00:00
Умер певец и актер Ченте Фернандес 12.12.2021
Российский конькобежец Виктор Муштаков выиграл забег в Калгари 12.12.2021
В Британии повысили уровень опасности коронавируса из-за омикрон-штамма 12.12.2021
Британский парламент изучит "провальную эвакуацию" из Афганистана 12.12.2021
В Англии могут отменить футбольные игры из-за вспышек COVID-19 в клубах 12.12.2021
Канцлер ФРГ заявил о необходимости активизации "Нормандского формата" 12.12.2021
В Москве жестоко избили сына артиста Максима Дрозда 12.12.2021
ВОЗ: Омикрон-штамм коронавируса обнаружен уже в 63 странах 12.12.2021
Голосование завершилось на выборах президента ПМР 12.12.2021
"Локомотив" прервал безвыигрышную серию победой над "Уфой" 12.12.2021
В Москву идет новая волна холодов 12.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Сколько можно заработать на аренде жилья за границей
Сколько можно заработать на аренде жилья за границей
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 06:30
Рубрика: В мире

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 50 миллионов

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 50 миллионов, сообщает Reuters. Два месяца назад отмечалось устойчивое снижение количества инфицированных. А две недели назад снова начался рост. Америка готовится к новой волне COVID-19 в зимние месяцы.

Фото: iStock
В Израиле зафиксирован первый тяжелый случай после заражения "омикроном"

В штатах, расположенных в более северных широтах, наблюдается самый большой рост новых случаев инфицирования на душу населения. Число госпитализированных пациентов с коронавирусом также возросло: на 20 процентов по сравнению с цифрами, которые были в конце ноября. За месяц количество летальных исходов, вызванных COVID-19, увеличилось на 4,6 процента. С начала пандемии в США от вызванных SARS-CoV-2 осложнений скончались 800 тысяч человек.

По словам директора Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски, почти в половине штатов выявлен новый штамм "омикрон", но на "дельта"-вариант по-прежнему приходится 99 процентов случаев заражений.

Лабораторные исследования, опубликованные на минувшей неделе, показывают, что эффективность вакцин от COVID-19 снизилась. Двух доз уже мало. Речь идет именно о защите от штамма "омикрон". Третья доза, по словам медиков, может восстановить эту защиту. Около 10 миллионов американцев получили бустерные дозы вакцины.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Замглавы МИД РФ Рябков заявил об отсутствии прогресса в отношениях с США
Путин напомнил про оставшееся у Киева имущество СССР
На "Листвяжной" подняли тело последнего погибшего шахтера
Гинцбург не исключил вытеснение "омикроном" штамма "дельта"
Девушка из Индии стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная-2021"
Какие ограничения вводят разные страны из-за новой волны коронавируса
Захарова: "Саммит демократий" направлен на гегемонию США в мире