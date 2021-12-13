Что изменится на рынке труда за 10 лет

Уже в ближайшие годы работодатели могут столкнуться с дефицитом рабочей силы. Причем как с качественным, так и с количественным.

Возрастная структура занятого населения меняется. Из-за демографического провала 90-х годов будет ощущаться нехватка молодых работников, у работодателей вырастет спрос на возрастных сотрудников. Например, по прогнозам ВНИИ Труда, к 2030 году почти каждый второй занятый будет относиться к возрастной группе 45+.

Работодатели обратят внимание на "вчерашних" студентов, уверен министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Планируется, что к 2030 году сразу после окончания вуза или колледжа смогут трудоустраиваться не менее 92% молодых людей. Это станет возможным в том числе благодаря долгосрочной программе содействия занятости молодежи.

В числе вызовов, которые влияют на рынок труда, - технологическая трансформация, перенастройка управленческих процессов, автоматизация труда. "Около 70% сотрудников столкнутся с необходимостью обновления знаний", - подчеркнул он.

Во ВНИИ труда обращают внимание, что появятся новые профессии. Прежде всего их следует ожидать в интенсивно развивающихся отраслях, таких как нанотехнологии, ИКТ, электроэнергетика, ракетно-космическая промышленность, медицина, АПК.

К 2030 году почти каждый второй занятый будет относиться к возрастной группе 45+

В Институте экономики, математики и информационных технологий РАНХиГС уверены, что самыми востребованными будут инженеры-DevOps - это специалисты по коммуникации между разработчиками программ и техподдержкой. В то же время сохранится высокий спрос на работников в индустрии гостеприимства и развлечений, соцсфере, что связано с увеличением продолжительности жизни населения и ростом числа пожилых граждан, а также в строительстве, здравоохранении, образовании и науке.

Старший научный сотрудник Президентской академии Виктор Ляшок выделяет несколько тенденций на рынке труда, которые стали последствием пандемии и сохранятся в ближайшие годы. Например, снижение численности внешних мигрантов, из-за чего уже высвободилось много рабочих мест, а также увеличение числа граждан, работающих дистанционно.

"По нашим оценкам, на пике в апреле-мае прошлого года до четверти всех работников трудились из дома. В дальнейшем их доля сократилась до 5-10% и сейчас в основном сосредоточена среди работников небольшого круга отраслей. Однако в этом десятилетии на российском рынке труда число удаленных работников будет расти, но представляется, что такой режим труда будет распространен лишь для наиболее высокооплачиваемых работников", - говорит эксперт.

По данным исследований трудовых предпочтений работников, которые проводит ВНИИ труда, удаленно предпочитают трудиться люди, занятые в сфере ИТ, образования и науки, управления и администрирования, в банковской и страховой сферах.

Еще одним драйвером развития удаленной занятости станет рост числа самозанятых. Ожидается, что к 2030 году их число составит 11-12 млн человек. Сегодня чаще всего самозанятые выбирают для себя платформенную занятость (когда онлайн-платформа выступает посредником между поставщиками услуг и потребителями), а их средний доход составляет 60 тыс. руб., говорится в исследовании "YouDo Бизнес" и "Яндекс.Про". У каждого третьего за последний год доход увеличился вдвое.