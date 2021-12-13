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13.12.2021 14:05
Рубрика: В мире

ЦИК: На президентских выборах в Приднестровье победу одержал Вадим Красносельский

Текст: Юрий Когалов

Действующий президент Приднестровья Вадим Красносельский одержал победу на выборах главы непризнанной республики, прошедших в воскресенье. Об этом свидетельствуют предварительные итоги голосования, озвученные Центральной избирательной комиссией.

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"По предварительным итогам выборов Вадим Красносельский получил в ходе голосования 79,4% голосов", - приводит данные ЦИК агентство ТАСС. Его соперник - депутат районного совета Григориополя Сергей Пынзарь - набрал 11,8 процента голосов. Остальные бюллетени были признаны недействительными.

Своим правом голоса в воскресенье воспользовались более 140 тысяч человек, явка составила 35 процентов.

"Это был важный день. Мы с вами определяли будущее Приднестровья. Пандемия коронавируса, которая настойчиво влияет на все сферы жизнедеятельности мирового сообщества, бесспорно, осложнила проведение выборов. Приднестровцы не первые, кто голосовал в стесненных обстоятельствах карантинных ограничений. И опыт других государств подтверждает, как непросто организовать безопасное с санитарно-эпидемиологической точки зрения голосование, обеспечив активность населения. Тем не менее все было сделано на высоком уровне", - еще накануне оценил ход проведения голосования Красносельский.

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