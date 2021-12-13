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13.12.2021 07:12
Рубрика: В мире

Девушка из Индии стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная-2021"

Текст: Максим Макарычев
Представительница Индии Харнааз Сандху победила на проходившем в израильском Эйлате конкурсе "Мисс Вселенная-2021". Девушка обошла 79 других участниц из разных стран, в том числе занявшую второе место "Мисс Парагвай" Надю Феррейра и третье место "Мисс ЮАР" Лалелу Мсване.
Фото: AP Photo/Ariel Schalit Фото: AP Photo/Ariel Schalit
Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Издание The People сообщает, что 21-летняя актриса и модель Сандху стала третьей участницей из Индии, завоевавшей титул "Мисс Вселенная". Победительница получила корону из рук мексиканки Андреа Меза ("Мисс Вселенная-2020").

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Сандху, активный сторонник расширения прав женщин, проживает в индийском Приянке Чопре и снимается в кино с подросткового возраста. В свободное время увлекается йогой, танцами, кулинарией, верховой ездой и игрой в шахматы. Теперь ей придется переехать в Нью-Йорк и участвовать в благотворительных акциях по всему миру. Это прописано в условиях контракта.

Израильская певица и международная поп-звезда Ноа Кирел также выступила на конкурсе, в котором основное внимание уделялось климатическому кризису.

Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участвовали девушки из Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна.

Предыдущая победительница - 27-летняя мексиканка Андреа Меза - получила корону только в мае этого года из-за пандемии COVID-19.

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