Диетолог назвала напиток для улучшения работы мозга

Продуктивность работы головного мозга способно улучшить употребление какао. Об этом агентству "Москва" рассказала главный внештатный диетолог городского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

"Тонизирующий эффект обеспечивают алкалоиды кофеина и теобромина, содержащиеся в какао-бобах", - отмечает эксперт. А порошок какао как раз и производится из бобов после удаления из них масла.

Какао содержит также и другие полезные вещества. Идеальная дозировка какао - одна-две чашки в день. Проблема в том, что напиток достаточно калорийный. В 100 граммах порошка содержится 290 калорий, значительная часть калорийности приходится на жиры.

Итоговая калорийность будет зависеть от того, что добавить в напиток. Для снижения калорийности Антонина Стародубова советует заменить сливки нежирным молоком и сократить добавление сахара.