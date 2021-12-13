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13.12.2021 08:59
Рубрика: Общество

Диетологи назвали четыре продукта для снижения холестерина

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Диетологи Лорен Манакер (Lauren Manaker) и Ник Фулер (Nick Fuller) рассказали, с помощью каких вкусных продуктов можно регулировать уровень холестерина в крови, пишет издание Eat this, Not That. Известно, что высокое содержание холестерина повышает риск образования так называемых бляшек в кровеносных сосудах, а в критических случаях к их закупорке, что ведет к серьезным осложнениям работы сердца и мозга.

Фото: iStock
Диетолог назвал лучший суп для снижения холестерина

Избежать этого можно в том числе включением в рацион полезных продуктов.

Так, содержащиеся в клубнике антиоксиданты и клетчатка способствуют снижению уровня холестерина. Всего полтора стакана этой ягоды в неделю обеспечит организм нужными питательными веществами и, по мнению специалистов, сократит риск сердечного приступа на 34 процента.

Второй важный продукт - это обычная овсянка. В ней также содержится клетчатка, причем наиболее полезный ее тип - бета-глюкан. Такой тип клетчатки словно губка будет выводить из кишечника лишний холестерин. И чем менее обработанные овсяные хлопья будут в рационе, тем большую пользу они принесут - не стоит надеяться на чудо, употребляя хлопья быстрого приготовления.

Не зря продвинутые люди пьют по утрам свежевыжатый апельсиновый сок. Именно они могут похвастаться более низким уровнем общего и "плохого" холестерина. Тогда как любители подслащенных покупных соков и других напитков сидят на мине замедленного действия.

И четвертый продукт - это грецкие орехи. "У людей, которые ежедневно в течение двух лет съедали примерно полчашки грецких орехов в неделю, уровень "плохого" холестерина падал в среднем на 4,3 мг/дл", - ссылаются эксперты на данные исследований.

Необходимо помнить, что при выборе любой диеты необходимо проконсультироваться со специалистами и врачами.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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