Диетологи назвали приводящие к старению кожи пищевые привычки

Для заботы о своей кожи важно использовать не только различные крема и ежедневно умывать лицо, но и учитывать такие факторы, как уровень стресса и диета.

Потребление слишком большого количества сахара в вашем рационе может иметь негативные последствия для многих органов, но недавние исследования показали, что это также может вызывать старение вашей кожи. Одним из способов, которым сахар может ускорить старение вашей кожи, являются так называемые конечные продукты гликирования (также известные как AGE), которые образуются, когда молекула сахара присоединяется к белку или липиду. Согласно научному журналу Skin Therapy Letter, AGE могут сделать вашу кожу старше за счет снижения ее способности заживать от ран и уменьшения ее устойчивости к стрессу.

Хотя жир является совершенно необходимой и здоровой частью вашего ежедневного рациона, потребление слишком большого его количества также может нанести вред вашей коже. Согласно отчету, опубликованному в медицинском издании Nutrients, пища с высоким содержанием жиров может увеличить риск воспаления кожи, что может напрямую способствовать тому, что она будет выглядеть старше и не сможет легко не справиться со стрессом.

По словам американских диетологов, популярные продукты для завтрака, такие, как фаст-фуд действительно могут сделать вас старше, чем вы есть на самом деле. Процесс жарки может высвобождать свободные радикалы: это способствует тому, что в вашем организме появляется избыточное количество этих повреждающих клетки соединений, что негативно влияет на ваше здоровье.

Согласно дерматологическим исследованиям и практике, одним из конкретных способов воздействия свободных радикалов на организм является старение кожи и ослабление ее эластичности.

Хотя найти хороший увлажняющий крем для лица - полезное дополнение к любому способу ухода за кожей, нет ничего лучше для увлажнения кожи, чем обильное питье.

Данные анализа, проведенного американскими экспертами в рамках национальной программы биомедицинских и биофармацевтических исследований, показали, что у тех, кто потреблял более двух литров жидкости в день, по сравнению с теми, кто принимал ежедневно менее двух литров, была более глубокая гидратация кожи, что положительно сказалось и на других функциях кожи. В отчете экспертов говорится, что вода поддерживает внутренний баланс и функции тканей вашей кожи. Другими словами, увлажнение - один из лучших способов выглядеть моложе, отмечает портал eatthis.com.