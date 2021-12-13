Доходы Спецсвязи за 9 месяцев 2021 года выросли на 5,6%

Доходы ФГУП "Главный центр специальной связи" (ГЦСС) по итогам января-сентября 2021 года выросли на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 7,4 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В том числе доходы от перевозки грузов показали прирост на 18% (до 1,2 млрд рублей), от перевозки стандартной корреспонденции - на 7%, от перевозки корреспонденции с грифом "секретно" - на 12 %.

Как отметил руководитель Спецсвязи Иван Гайченя, предприятие поставило перед собой задачу повысить эффективность за счет оптимизации бизнес-процессов и успешно ее реализовало.

Федеральное государственное унитарное предприятие "Главный центр специальной связи" (ФГУП ГЦСС) было создано 1 августа 1939 года для организации доставки специальной корреспонденции и особых грузов на территории Советского союза и в другие страны. Спецсвязь предоставляет услуги физическим и юридическим лицам.