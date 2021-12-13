Два грузовых судна столкнулись в Балтийском море

Два грузовых судна (одно - под датским, другое - под британским флагом) столкнулись в Балтийском море между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм. Об этом сообщает телекомпания SVT ос ссылкой на Морскую администрацию Швеции.

Как уточняет портал Nordic News, в результате инцидента одно судно перевернулось, в воде оказались как минимум два человека, ведется спасательная операция. По данным газеты Expressen, в ней задействованы шесть спасательных лодок как из Швеции, так и из Дании, привлечены вертолеты.

Что стало причиной аварии, пока не сообщается.