Европа может подтолкнуть Россию к упрощению экспорта газа

Новости

Росреестр опроверг сообщения о прекращении своей деятельности 16:31
В Москве в три раза вырос спрос на элитную недвижимость 16:31
Страны ОПЕК в ноябре увеличили добычу нефти меньше запланированного 16:29
Ученые оценили эффект камер на дорогах России 16:28
Индекс МосБиржи упал ниже 3700 пунктов впервые с июля 16:12
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявлен в Китае 16:11
Доходы Спецсвязи за 9 месяцев 2021 года выросли на 5,6% 16:03
Названы самые популярные в 2021 году российские фильмы и сериалы 15:55
Минфин: Инфляция в России по итогам 2021 года составит около 8% 15:47
Путин обсудит с кабмином загрязнение воздуха и "омикрон" 15:41
К 2030 году профпереподготовка потребуется большей половине работников 15:31
Профильный комитет ГД рекомендовал снять с повестки проект о QR-кодах на транспорте 15:29
Москвич лишится квартиры за демонтаж стены 15:26
Ракета "Протон-М" со спутниками связи стартовала с космодрома Байконур 15:25
Лукашенко назвал истинные причины давления Запада на Turkish Airlines 15:24
"Яндекс" хочет запретить индексацию сайтов с пиратским контентом в поиске 15:14
В Москве пациент напал на врача в стоматологии 15:07
ЦОДД рекомендует водителям в Москве отложить поездки на личном транспорте 14:57
В СК считают, что в Серпухове молодой человек пытался свести счеты с жизнью 14:56
В Минске оценили перспективы углубления интеграции с Россией 14:56
Песков дал оценку идее Зеленского про прямые переговоры с Путиным 14:48
Путин отметил усиленную роль Конституционного суда 14:44
Дело о гибели Софьи Конкиной в бассейне рассмотрит Пресненский суд 14:36
Лукашенко назвал условия для перекрытия транзита газа в Европу 14:35
В Кремле призвали не забегать вперед относительно сертификации "СП-2" 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 16:06
Рубрика: Экономика

Европа может подтолкнуть Россию к упрощению экспорта газа

Текст: Сергей Тихонов
Польша настаивает на антимонопольном разбирательстве в отношении "Газпрома" из-за высоких цен на газ в Европе, которые, кстати, опять растут (выше 1300 долларов за тысячу кубометров). Едва ли разбирательство выльется во что-то серьезно для компании, выполнившей все свои контрактные обязательства, но может стать еще одной причиной для изменения правил экспорта газа из России.

Рядом маячит газопровод "Северный поток-2", запуск которого та же Польша пытается заблокировать под соусом заботы об Украине. Но на законных основаниях помешать полноценному вводу его в эксплуатацию, можно лишь поставив под сомнение прозрачность работы единственного экспортера трубопроводного газа из России. Таковым по законам нашей страны является "Газпром", и он же оператор всех экспортных газопроводов на территории России.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Рост цен на газ в ЕС перестал быть стимулом для пуска "Северного потока-2"

"Газпром" не нарушил никаких своих обязательств по поставкам в Европу по долгосрочным договорам и близок к рекорду по объемам экспорта газа. Единственное в чем может попытаться обвинить его Еврокомиссия - в целенаправленном сдерживании заполнения европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) и ограничении продаж дополнительных объемов газа через биржевые площадки, что привело к рекордным ценам на газ. Доказать и то и другое практически невозможно. Компания всегда может сослаться на приоритет обеспечения газом внутреннего рынка России, из-за чего не могла нарастить поставки на запад.

Но из-за чрезмерной политизации всех тем связанных с энергоресурсами, вполне возможно, что строгих доказательств не потребуется. Как отметил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, при большом желании всегда можно найти, в чем обвинить. Призывы Польши это политически мотивированная истерика с целью создать дополнительные проблемы России на энергетическом рынке Европы в интересах США. Сама процедура расследования в ЕС, если оно начнется, очень длительная - несколько лет. Поэтому на процесс сертификации "Северного потока-2" влияния не окажет, уточнил эксперт.

При этом рычагов давления на Россию за исключением обновленной Газовой директивы, ограничивающей прокачку газа для владельцев трубопроводов на 50%, у Европы нет. Украинский и польские маршруты не могут попасть под эти ограничения, газопроводы принадлежат местным компаниям, а значит, под ударом окажутся два "Северных потока" - уже работающий (который пока выведен из-под действия Газовой директивы) и еще не запущенный, а также газопровод Opal (продолжение Северных потоков") на территории Германии.

Именно такую цель и преследует инициатива Польши, отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. Что называется, не мытьем, так катаньем. Задача Варшавы - любой ценой создать негативный информационный фон вокруг "Газпрома", считает он.

Лукашенко назвал условия для перекрытия транзита газа в Европу

Европа может ввести дополнительные ограничения не против всего российского газа, а только поставок "Газпрома". Поэтому наша страна в ответ на это может изменить условия экспорта газа, допустив к "Северным потокам" других поставщиков. Проблема в том, что это потребует изменить и структуру внутреннего рынка газа в России. Пока, большей частью, за него ответственен также "Газпром". Кроме того, есть репутационные риски.

Это голубая мечта ЕС - заставить Россию поменять свою экспортную политику, считает Гривач. Но поскольку российский газ играет очень важную роль в деле обеспечения Европы энергоресурсами, они вынуждены считаться с нашей позицией и действовать не силой, а хитростью. Расследование может быть использовано для такого скрытого давления, подчеркнул эксперт.

В последние годы "Газпром" только и делает, что меняет правила экспорта, реагируя на европейские "моды и вкусы", подстраиваясь под любые европейские капризы, отмечает Андрианов. К примеру, в долгосрочных контрактах с Германией содержатся обязательства "Газпрома" при определенных обстоятельствах (погода и прочее) поставлять большие объемы газа.

С другой стороны, Россия и Европа не могут не договориться. Альтернатив российскому газу у ЕС нет. Даже с учетом роста производства американского и катарского сжиженного природного газа (СПГ), его свободных объемов (невостребованных на премиальном рынке в Азии) не хватит, чтобы закрыть треть от российских поставок. Для нашей страны газовый экспорт играет все большую роль в наполнении бюджета. В этом году за 10 месяцев "Газпром" экспортировал газа на 39,8 млрд долларов. Из них, не считая дивидендов и налоговых выплат, 30% - это экспортная пошлина.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром

Главное сегодня

Голикова: Россияне с антителами получат сертификаты переболевших на полгода
Путин встретится с Лукашенко до Нового года
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиян, заразившихся "омикроном"
В МИД назвали ситуацию с российской дипсобственностью в США вопиющей
Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK
Сколько можно заработать в новогодние каникулы
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию