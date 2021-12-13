Европа может подтолкнуть Россию к упрощению экспорта газа

Польша настаивает на антимонопольном разбирательстве в отношении "Газпрома" из-за высоких цен на газ в Европе, которые, кстати, опять растут (выше 1300 долларов за тысячу кубометров). Едва ли разбирательство выльется во что-то серьезно для компании, выполнившей все свои контрактные обязательства, но может стать еще одной причиной для изменения правил экспорта газа из России.

Рядом маячит газопровод "Северный поток-2", запуск которого та же Польша пытается заблокировать под соусом заботы об Украине. Но на законных основаниях помешать полноценному вводу его в эксплуатацию, можно лишь поставив под сомнение прозрачность работы единственного экспортера трубопроводного газа из России. Таковым по законам нашей страны является "Газпром", и он же оператор всех экспортных газопроводов на территории России.

"Газпром" не нарушил никаких своих обязательств по поставкам в Европу по долгосрочным договорам и близок к рекорду по объемам экспорта газа. Единственное в чем может попытаться обвинить его Еврокомиссия - в целенаправленном сдерживании заполнения европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) и ограничении продаж дополнительных объемов газа через биржевые площадки, что привело к рекордным ценам на газ. Доказать и то и другое практически невозможно. Компания всегда может сослаться на приоритет обеспечения газом внутреннего рынка России, из-за чего не могла нарастить поставки на запад.

Но из-за чрезмерной политизации всех тем связанных с энергоресурсами, вполне возможно, что строгих доказательств не потребуется. Как отметил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, при большом желании всегда можно найти, в чем обвинить. Призывы Польши это политически мотивированная истерика с целью создать дополнительные проблемы России на энергетическом рынке Европы в интересах США. Сама процедура расследования в ЕС, если оно начнется, очень длительная - несколько лет. Поэтому на процесс сертификации "Северного потока-2" влияния не окажет, уточнил эксперт.

При этом рычагов давления на Россию за исключением обновленной Газовой директивы, ограничивающей прокачку газа для владельцев трубопроводов на 50%, у Европы нет. Украинский и польские маршруты не могут попасть под эти ограничения, газопроводы принадлежат местным компаниям, а значит, под ударом окажутся два "Северных потока" - уже работающий (который пока выведен из-под действия Газовой директивы) и еще не запущенный, а также газопровод Opal (продолжение Северных потоков") на территории Германии.

Именно такую цель и преследует инициатива Польши, отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. Что называется, не мытьем, так катаньем. Задача Варшавы - любой ценой создать негативный информационный фон вокруг "Газпрома", считает он.

Европа может ввести дополнительные ограничения не против всего российского газа, а только поставок "Газпрома". Поэтому наша страна в ответ на это может изменить условия экспорта газа, допустив к "Северным потокам" других поставщиков. Проблема в том, что это потребует изменить и структуру внутреннего рынка газа в России. Пока, большей частью, за него ответственен также "Газпром". Кроме того, есть репутационные риски.

Это голубая мечта ЕС - заставить Россию поменять свою экспортную политику, считает Гривач. Но поскольку российский газ играет очень важную роль в деле обеспечения Европы энергоресурсами, они вынуждены считаться с нашей позицией и действовать не силой, а хитростью. Расследование может быть использовано для такого скрытого давления, подчеркнул эксперт.

В последние годы "Газпром" только и делает, что меняет правила экспорта, реагируя на европейские "моды и вкусы", подстраиваясь под любые европейские капризы, отмечает Андрианов. К примеру, в долгосрочных контрактах с Германией содержатся обязательства "Газпрома" при определенных обстоятельствах (погода и прочее) поставлять большие объемы газа.

С другой стороны, Россия и Европа не могут не договориться. Альтернатив российскому газу у ЕС нет. Даже с учетом роста производства американского и катарского сжиженного природного газа (СПГ), его свободных объемов (невостребованных на премиальном рынке в Азии) не хватит, чтобы закрыть треть от российских поставок. Для нашей страны газовый экспорт играет все большую роль в наполнении бюджета. В этом году за 10 месяцев "Газпром" экспортировал газа на 39,8 млрд долларов. Из них, не считая дивидендов и налоговых выплат, 30% - это экспортная пошлина.