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13.12.2021 09:56
Рубрика: В мире

Европарламент: Не существует безопасного уровня потребления алкоголя

Текст: Иван Сысоев
Специальная комиссия Европарламента по борьбе с онкологическими заболеваниями, разрабатывая новые европейские меры по борьбе с болезнью, неожиданно вызвала резкое недовольство производителей алкогольных напитков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В последнюю резолюцию евродепутаты включили пункт, что "не существует безопасного уровня потребления алкоголя, который оказывает непосредственное влияние на раковые заболевания". Законодатели ссылаются на научные исследования, которые указывают, что в Европе около 10 процентов заболеваний раком среди мужчин связано с употреблением спиртного.

Фото: ТАСС
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В рамках борьбы с распространением рака Европарламент предлагает особое внимание уделить купированию угроз, вызванных потреблением алкоголя. В качестве мер указываются маркировка бутылок специальными предостерегающими надписями, как на сигаретных пачках, а также введение полного запрета на рекламу напитков. Также предлагается пересмотреть налоговое законодательство ЕС и обложить спиртное дополнительными налогами.

Европейские производители вина резко отреагировали на предложения Европарламента, восприняв их в штыки. По их словам, исследования, на которые ссылаются парламентарии, опровергнуты Всемирной организацией здравоохранения. К тому же, они не учитывают стиль жизни и традиции европейцев. Так что заявлять, что заболеваемость раком напрямую зависит от употребления алкоголя, депутаты не имеют права.

Заместитель министра сельского хозяйства Италии Джанмарко Чентинайо поддержал виноделов, назвав резолюцию Европарламента "слишком упрощенной и непоследовательной". "Это просто удар по итальянскому образу жизни, - считает Чентинайо. - Вино в Италии - это не напиток, это культура, история, вековая традиция. Оно входит в средиземноморскую диету - основу здорового питания, которая даже была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО". "В последние годы в Италии употребление алкоголя упало на 50 процентов, - добавил он, - Мы стали пить меньше, но лучше. Надо разумно подходить к потреблению спиртного".

В самом Европарламенте также немало противников новой резолюции. Многие евродепутаты выступают против специальной маркировки алкогольных бутылок, а также указывают, что новые налоги на спиртное никоим образом не повлияют на его потребление, а лишь будут способствовать развитию "черного рынка".

В мире Европа Международные организации Европейский союз Европарламент Алкоголь и табак

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