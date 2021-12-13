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13.12.2021 13:27
Рубрика: Культура

Фильм "Одна" о выжившей в авиакатастрофе женщине выйдет в марте

Текст: Сусанна Альперина
Фото: кадр видео YouTube Фото: кадр видео YouTube
Фото: кадр видео YouTube

Компания Sony Pictures объявила дату проката фильма Дмитрия Суворова "Одна". История Ларисы Савицкой, чудом выжившей в авиакатастрофе 40 лет назад, появится в кинотеатрах 3 марта 2022 года. Главные роли в фильме исполнили Надежда Калеганова, Максим Иванов, Виктор Добронравов и Ян Цапник.

Фото: Kulik Production / KION (МТС Медиа)
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Напомним саму реальную историю, 24 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие сели на борт самолета, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт АН-24 столкнулся с бомбардировщиком ВВС СССР и развалился на куски на высоте больше 5 километров над землей. Выжить не должен был никто… но произошло чудо. Лариса Савицкая очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге. В фильме будет рассказано, как героиня смогла мобилизоваться и найти в себе силы, чтобы выбраться из сложившейся ситуации, из которой, казалось бы, выхода нет.

"Лариса рассказывала мне, что ей помог кадр из итальянского фильма, который она за год до событий смотрела со своим мужем Володей. В той картине девушка после разрушения самолета падала в кресле в джунгли - и это тоже была реальная история, о чем Савицкая знала. Во время катастрофы кадр из этого фильма мелькнул у Ларисы перед глазами, поэтому она смогла мобилизоваться и начать действовать, спасаться во время этого 8 минутного крушения. Поэтому и мы надеемся, что наше кино тоже кому-нибудь поможет. Да, художественное кино - не инструкция по выживанию. Но люди должны знать, что даже в самой безнадежной ситуации, когда ты падаешь с высоты 5 километров, выжить можно", - говорит режиссер картины Дмитрий Суворов (цитируется по релизу, присланному в "РГ").

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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