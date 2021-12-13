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13.12.2021 11:22
Рубрика: Общество

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев: Альтернативой ЕГЭ станет портфолио

Текст: Мария Агранович
К 2030 году значительно вырастет роль портфолио. К моменту поступления в вуз оно может стать альтернативой Единому госэкзамену. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости Глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Фото: Нина Зотина/ РИА Новости

- Класса с шестого школьники уже будут "копить" свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за волонтерство, занятия спортом, творчеством, словом, за достижения, которые потом дадут право поступать в высшие учебные заведения, - сказал Музаев.

Фото: iStock
К обучению школьников в современных условиях нужен новый подход

По словам главы Рособрнадзора, сейчас это интересует, по сути, только учеников 9-11 классов.

- Все соревнования, где участвуют младшие школьники, никак вузами не засчитываются. Это демотивирует, - считает Анзор Музаев. - Почему не создать объективную систему учета значимых достижений уже с 6 класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ. Мы прорабатываем идею поступления в вуз по портфолио, когда все достижения - учебные и нет - суммированы в один "файл". Нам эта идея кажется перспективной.

Полностью интервью читайте в ближайшем номере "Российской газеты"

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