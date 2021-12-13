Глава Рособрнадзора Анзор Музаев: Портфолио станет альтернативой ЕГЭ

Почему с 1 марта 2022 года университетам больше не нужно будет собирать по сто килограммов бумаг для госаккредитации? А что нужно? Как готовиться? Все о новых правилах госаккредитации, а также о том, как изменится ЕГЭ и сколько контрольных вправе проводить школа, в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Диплом из "трешки"

Анзор Ахмедович, свидетельство о госаккредитации для вуза как паспорт: только с ним университет может выдавать диплом государственного образца, а значит гарантировать качество образования. Почему потребовались изменения?

Анзор Музаев: С 1 марта вступают в силу поправки в Закон "Об образовании в РФ" в части госаккредитации образовательных учреждений. Это серьезный шаг вперед - к открытости и сокращению бумажной волокиты, которая так всем надоела. Кстати, бессрочной аккредитация становится не только для вузов - новые требования будут и к колледжам, и к школам. Просто о вузах традиционно говорят чаще и громче.

И это понятно: именно там был "нерв". Ректоры рассказывают о пачках бумаг в 100 килограммов, которые приходилось собирать чуть ли не целый год и всем миром…

Анзор Музаев: Кроме того, долгое время, во всяком случае до 2013 года, вся процедура аккредитации в целом была не более чем формальностью. Из почти трех тысяч вузов с госаккредитацией и лицензией многие на проверку оказывались просто конторками по выдачи дипломов, "квартирными" вузами. Часто было так: на бумаге - вуз, а в реальности - арендованная "трешка" или вообще подвал. Сейчас такого безобразия, конечно, нет. Да и сеть вузов сильно поредела: сейчас в наших базах чуть больше тысячи организаций. Конечно, периодически мы лишаем аккредитации, аннулируем лицензии, с несколькими вузами идут судебные разбирательства. Но это "точечные" меры.

С 1 марта 2022 года госаккредитация вузов становится бессрочной. Университетам больше не нужно тратить на это уйму времени и собирать массу документов

Как готовиться к 1 марта? Кто-то получит аккредитацию "автоматом" и навсегда?

Анзор Музаев: У вузов с действующей аккредитацией с 1 марта 2022 года она автоматически переходит в разряд бессрочных. Кстати, на основании постановления правительства № 440 из-за пандемии вузам продлили действие аккредитации, которая заканчивалась в 2021 году. А со дня на день должно выйти еще одно постановление: более 50 университетов, чья аккредитация заканчивается после 1 января 2022 года, получат продление по 1 марта, чтобы потом автоматически войти в ранг бессрочно аккредитованных.

Такое доверие к высшей школе?

Анзор Музаев: Эти вузы все-таки уже получали госаккредитацию. Но расслабляться все равно не стоит. Бессрочная аккредитация не означает отсутствие проверок. Мы должны понимать, что вузы поддерживают высокий уровень качества образования и могут выдавать госдипломы. Поэтому те университеты, у которых аккредитация уже есть, ждет мониторинг - в мае 2023 года. Отмечу: аккредитационные показатели - не система для рейтингования, сравнения вузов. Это "входной билет" для вуза в систему высшего образования и его право выдавать диплом гособразца.

Как часто будут такие проверки?

Анзор Музаев: Это не проверка в том понимании, к которому все привыкли. Мониторинг - систематическое наблюдение за состоянием сферы, динамикой развития. Пока проведение мониторинга планируем раз в два года. Дата будет известна заранее. По итогам мониторинга будут приниматься те или иные профилактические решения, например, рекомендации для развития, определение "болевых" точек.

Сегодня для нас самый важный показатель это качество подготовки студентов. Не бумаги, не количество лабораторий или квадратных метров. Все это и так отслеживается мониторингом минобрнауки. Главное, чтобы данные были достоверными, чтобы их нельзя было подменить формальной "распиской", и - минимум бумаг.

Остановка по требованиям

Что будете проверять во время мониторинга?

Анзор Музаев: Мы определили восемь показателей. Большинство данных уже есть в базах того же мониторинга минобрнауки. Все к нему привыкли, ежегодно заносят сведения. Есть мониторинг сайтов вузов Рособрнадзора, базы минтруда, Пенсионного фонда, куда вузы тоже ежегодно загружают информацию.

Начнем сначала: средний балл Единого государственного экзамена. Было много споров, нужен ли такой критерий. Мол, вуз не отвечает за качество подготовки в школе. Почему решили оставить этот пункт?

Анзор Музаев: А можно ли из муки низкого качества сделать воздушный ароматный хлеб? Понимаете, это вообще закон качества чего бы то ни было: из некачественного материала нельзя сделать хороший продукт. Ни один вуз, набирающий абитуриентов с низкими баллами ЕГЭ, еще ни разу не доказал, что может выпускать высококвалифицированных специалистов. Если вуз набирает ребят с пороговыми значениями экзамена между "двойкой" и "тройкой", значит, в программах половина занятий должна быть направлена на то, чтобы подтянуть школьный уровень.

Проверочные работы напишут студенты старше 2-го курса. Но оценку по итогам получит не студент, а вуз. Фото: РИА Новости

Конечно, в век высоких технологий каждый университет должен иметь цифровую информационно-образовательную среду - это отдельный пункт.

В показателях есть доля студентов, успешно закончивших вуз. Почему это важно?

Анзор Музаев: Когда мы сокращали университетскую сеть, выяснилось: часть вузов создавались только для того, чтобы набрать студентов с низкими баллами ЕГЭ, а курсе на третьем переводить их в другое, более серьезное учебное заведение, чтобы они получили "нормальный" диплом. Вполне мошенническая схема с определенным денежным оборотом. К сожалению, и сейчас такое кое-где происходит. Увы, до сих пор некоторые родители уверены: не знания открывают двери к успеху, а "корочка". И готовы платить за то, чтобы "пристроить" своих не очень мотивированных к учебе детей. Поэтому мы будем внимательно смотреть, сколько студентов поступило и сколько выпустилось.

Четвертый показатель - целевики. Здесь все понятно: есть договор о целевом обучении, и все условия должны быть выполнены, все целевики трудоустроены.

Пятый пункт: доля сотрудников с ученой степенью. Он созвучен с первым показателем - средним баллом ЕГЭ. От качества набора и качества преподавания зависит, каким будет выпускник. Также в мониторинге учитывается, сколько преподавателей-практиков работает со студентами. У них может не быть ученой степени, но зато есть профессиональный опыт. Нам важно и наличие внутренней системы оценки качества образования, когда вуз может проводить самообследование. И, наконец, выпускники, которые смогли найти работу в течение года после выпуска из вуза.

Сколько баллов нужно набрать, чтобы успешно пройти мониторинг?

Анзор Музаев: Все показатели, за исключением двух, "стоят" 10 баллов. Доля преподавателей с ученой степенью и преподавателей-практиков - по 20. Абсолютный результат - 110 баллов. Но набрав уже 70, вуз может выдохнуть и продолжать работу.

Студент в ответе?

А если нет?

Анзор Музаев: А если нет, то такой вуз попадает в зону контроля. Будем проводить проверки. И тут тоже важно соответствие аккредитационным показателям. Их всего два, и главный - доля студентов, выполнивших 70 и более заданий диагностической работы. И по двум пунктам необходимо набрать 60 баллов.

Придется писать контрольные?

Анзор Музаев: Да, будет выборка среди студентов не младше второго курса. Вузы будут знать об этом заранее, то есть никто не приедет "вдруг".

Представляю, как будут "рады" студенты, которых выберут…

Анзор Музаев: Мы оцениваем не студентов, они не будут получать зачет или оценку по итогам этих работ. Общую оценку получит вуз и конкретное направление подготовки.

У любого вуза должен быть свой фонд оценочных средств - вопросы, задания для контрольных работ, позволяющие оценивать сформированность компетенций у обучающихся. В них - весь основной пласт знаний и навыки, которые вуз обязан дать студентам. Раньше нас обвиняли в том, что мы собираем бумажки и по ним выносим вердикт вузу. Сейчас во главе угла - знания, которые он дает. Если они соответствуют определенному уровню, то госаккредитация дальше продолжает действовать и вуз продолжает успешно работать.

Ни один вуз, набирающий абитуриентов с низкими баллами, еще ни разу не доказал, что может выпускать высококвалифицированных специалистов

Кому придется получать аккредитацию "с чистого листа"?

Анзор Музаев: Новым вузам или вузам, где открываются новые направления - каждое из них тоже должно получить аккредитацию. Для них мы выделили шесть показателей. Минимум по ним необходимо набрать 90 баллов. Многие пункты совпадают с критериями мониторинга, о которых мы говорили вначале.

Бессрочную аккредитацию по новым правилам получат школы и колледжи. Что изменится для них?

Анзор Музаев: Требования для колледжей - это микс из вузовских и школьных критериев. Поэтому расскажу о школах. За последние два года ни у одной из школ России не была приостановлена или отозвана аккредитация. Хотя мы знаем, что далеко не во всех школах соблюдаются даже базовые требования к качеству подготовки ребят. Именно поэтому мы потом видим жалобы, что ЕГЭ слишком трудный. А выясняется, что где-то просто рисовали оценки, завышая их и создавая иллюзию знаний. Но на экзамене все вскрывается.

Что будет основным сейчас? На что ориентироваться родителям?

Анзор Музаев: Например, на то, чтобы учитель преподавал именно тот предмет, которому учился в вузе. Мы знаем, что сегодня в небольших сельских школах учитель математики может вести и уроки истории, и даже физкультуры. Это проблема.

Число учителей, имеющих первую высшую квалификационную категорию. Педагоги, прошедшие курсы повышения квалификации. Для многих может показаться странным, но очень важный показатель - обеспеченность каждого школьника учебниками из федерального перечня. Сегодня это такой бич: мы знаем, что школа должна выдавать их бесплатно, но ежегодно получаем жалобы. Теперь этот показатель есть в аккредитационных требованиях. Цифровые библиотеки, где есть доступ к справочникам, поисковикам, книгам. Это позволит закрыть дефициты, которые есть в бумажной библиотеке.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) тоже учитываются.

Гонка за пятеркой

Кстати, о проверочных работах. Все регионы получили рекомендации Рособрнадзора о необходимости сократить число контрольных работ в школах. Есть и поручение Госсовета об этом. В регионах справляются?

Анзор Музаев: В течение следующего года мы проведем на эту тему широкомасштабный мониторинг. Будут большие выборки школ, мы проанализируем количество контрольных работ по каждому предмету. И на основании этого материала, возможно, выйдет несколько нормативных правовых актов, которые будут уже не рекомендацией, как сейчас, а требованием.

Почему число контрольных в школах зашкаливает?

Анзор Музаев: Считают, что во всем виноваты ВПР, что перегрузка - от них. Но на поверку оказалось, что во многих школах сегодня любую контрольную начали называть всероссийской проверочной работой. Зачем, непонятно: то ли нужно на детей и родителей нагнать "важности", то ли просто удобно. Я сам с этим столкнулся, когда год назад дочка-третьеклассница вернулась из школы и сообщила, что они будут писать ВПР. Для сведения: всероссийские проверочные работы проводятся с 4-го класса.

Кроме того, в последние годы и муниципалитеты начали "спускать" в школы какие-то свои придуманные контрольные, якобы для мониторинга. Учителя в аврале и шоке от такого количества заданий, конечно, начинали проводить "подготовительные" контрольные. А чтобы они выполнялись лучше, задавать на дом побольше. Просто "гонка вооружений" какая-то!

Теперь мы будем строго следить за тем, чтобы в регионах не множили сущности: все данные по всероссийским проверочным работам там есть. Никаких дополнительных мониторингов не нужно. И контрольные работы в школах должны быть всего двух видов: та, которую проводит в рамках своего учебного плана учитель, и всероссийская проверочная работа. Все.

Уже известно, как будут проходить ВПР в этом году?

Анзор Музаев: Расписание утверждено - работы будут писать в период с 1 марта по 20 мая. Методические рекомендации о том, как будут проводиться ВПР в этом учебном году, мы уже направили в регионы. Их количество сокращено практически в три раза. Больше никаких повальных контрольных. Две обязательные работы - по русскому языку и математике, и две - по случайному выбору. Предметы школа узнает только за пару дней, чтобы не было "натаскиваний".

Не одним Единым

Анзор Музаев: Сегодня главный критерий качества - знания, которые вуз дает студенту. Фото: Константин Завражин

Как будет проходить ЕГЭ в 2022 году?

Анзор Музаев: Действие антиковидного постановления правительства, устанавливающее особый график, не продлено, поэтому пока настраиваемся на плановое проведение экзаменов. Одиннадцатиклассники уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к ЕГЭ. Только один регион полностью не смог принять участие - Калмыкия, там до сих пор сложная обстановка, и региональный оперштаб попросил нас перенести даты. В Тюмени не писали сочинение школьники двух муниципалитетов. И два класса "выпали" в Карелии. Напомню, что сочинение, пропущенное по уважительной причине, можно еще сдать в феврале и в мае. У нас два года не было весенней досрочной волны ЕГЭ, сейчас она стоит в расписании - с 21 марта по 18 апреля включая резервные дни. Основной период экзаменов как обычно - с 26 мая по 2 июля. Просьба, в первую очередь к родителям, сильно не переживать. Если мы поймем, что ситуация меняется, то быстро сможем все переформатировать. Если весной будет сильное ухудшение эпидемиологической обстановки, то примем решение о переносе весенней волны. И учителя, и школьники уже научились соблюдать необходимые меры безопасности.

Мы прорабатываем идею поступления в вуз по портфолио. Это альтернатива ЕГЭ, где все достижения - учебные и нет - суммированы в один "файл". Нам эта идея кажется перспективной

ЕГЭ по какому предмету сегодня критикуют больше всего?

Анзор Музаев: За последние семь лет ЕГЭ сильно изменился. В 2014 году по итогам двухнедельной "горячей линии" у нас было 36 тысяч замечаний и предложений. На что жаловались? Почему информатику сдают не на компьютере? Почему в иностранном языке нет говорения? Почему и технари и гуманитарии сдают одинаковую математику? Были вопросы к литературе и истории. Посмотрите на сегодняшние ЕГЭ. Говорение в иностранных языках - пожалуйста, математика двух видов: базовая и профильная, информатика - наконец-то - с 2021 года сдается на компьютерах.

Словом, мы к сегодняшнему дню учли все самые острые замечания. В этом году у нас не было ни одного серьезного вопроса к содержанию экзаменов. Все критики, которых мы сейчас слышим, обвиняют ЕГЭ в том, чего в нем уже давно нет. Но мы всегда открыты для конструктивных предложений.

Как изменится ЕГЭ лет через десять? Останется он основным способом поступления в вуз?

Анзор Музаев: Практически уверен, что к 2030 году значительно вырастет роль портфолио. Класса с шестого ребята уже будут "копить" свои достижения. Это будет совершенно другая мотивация: планомерно набирать баллы за различные соревнования или занятия - волонтерство, занятия спортом, творчеством, - достижения, которые потом дадут им право поступать в высшие учебные заведения.

С развитием электронных баз и цифровых ресурсов у ребенка через 5-10 лет будет возможность формировать свой цифровой след достижений.

Цифровой след ребенка - для многих родителей это выражение сегодня как "красная тряпка": боятся утечки личных данных.

Анзор Музаев: Цифровое портфолио - не копилка черных меток. Это копилка достижений. Сейчас это интересует, по сути, только учеников 9-11-х классов: они активно участвуют в олимпиадах, соревнованиях, потому что это нужно для учета индивидуальных достижений при поступлении в вуз. Все соревнования, где участвуют более младшие школьники, никак вузами не засчитываются. Это демотивирует. Почему не создать объективную систему учета значимых достижений уже с 6-го класса? И сделать это альтернативой ЕГЭ.

То есть можно будет выбрать: поступать по результатам ЕГЭ или по портфолио?

Анзор Музаев: А почему нет? Ведь главное, за что сегодня ругают ЕГЭ - отсутствие альтернативы. Хотя это не так - значительное число выпускников поступают в вузы, используя результаты олимпиад. Мы прорабатываем идею поступления в вуз по портфолио, когда все достижения - учебные и нет - суммированы в один "файл". Нам эта идея кажется перспективной.

А вузы к такому готовы?

Анзор Музаев: И вузы, и минобрнауки должны увидеть готовый "продукт" или хотя бы апробированный прототип такого портфолио. Подчеркну: туда должны входить не только творческие, спортивные и другие внешкольные успехи, но и знания по предметам. Все достижения должны быть зафиксированы только в определенных центрах, которым доверяет минобрнауки, минпросвещения, Рособрнадзор, минкультуры, Росмолодежь и т.д., и верифицированы. Достижения должны быть значимыми. Это непростая задача, но в любом случае, рано или поздно мы к этому придем.