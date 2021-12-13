Главной темой Российского инвестиционного форума станут нацпроекты

Сайт Российского инвестиционного форума опубликовал архитектуру деловой программы мероприятия. Главной темой форума станет обсуждение реализации национальных проектов, наращивание экономического потенциала и демонстрация инвестиционных возможностей субъектов.

Каждый трек деловой программы соответствует тематике национальных целей России: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; комфортная и безопасная среда для жизни; цифровая трансформация. И каждый из них затронет весь спектр вопросов, включенных в программу достижения национальных целей.

По словам вице-премьера РФ, председателя оргкомитета форума Дмитрия Чернышенко, регионы представят лучшие проекты и практики развития.

"Эти проекты и практики призваны способствовать решению задач по обеспечению социально-экономического развития регионов, повышению их инвестиционной привлекательности, созданию новых рабочих мест и росту доходов населения и впоследствии могут быть тиражированы на всю страну. Презентации регионов разместятся на стендах в зоне экспозиции, а также будут интегрированы в единую выставочную зону национальных целей", - пояснил Чернышенко

Также отдельными векторами станут тематические площадки в стартовый день мероприятия: форум "Здоровое общество", форум креативного бизнеса, форум молодежного предпринимательства и специальная юношеская секция - "Точка Юниор".

Российский инвестиционный форум состоится 17-19 февраля 2022 года в "Сириусе".