Голикова не исключила рост заболеваемости ковидом в РФ после новогодних каникул

Заболеваемость коронавирусной инфекцией может вырасти в России после новогодних каникул, поэтому регионы должны и дальше соблюдать ограничительные меры. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в Госдуме.

На заседание фракции "Новые люди" по обсуждению законопроектов о QR-кодах она констатировала, что россияне поедут отдыхать за рубеж, и это может осложнить обстановку.

"Видимо, мы должны с вами исходить из ситуации, что мы не сможем полностью закрыться с учетом больших трансграничных перетоков, - признала Голикова, - С учетом того, что в новогодние праздники граждане наши поедут отдыхать за рубеж".

Вице-премьер в связи с этим не исключает, что "после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости".

По ее словам, в кабмине сейчас ориентируют регионы, чтобы они не расслаблялись и пока соблюдали ограничительные меры, чтобы не допустить распространения заболевания.

Особенно это актуально в преддверии праздников, когда "все хотят отдохнуть и поздравить друг друга, а ограничительные меры уходят на второй план", считает Голикова.