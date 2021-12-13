Голикова не исключила рост заболеваемости ковидом в РФ после новогодних каникул

На заседание фракции "Новые люди" по обсуждению законопроектов о QR-кодах она констатировала, что россияне поедут отдыхать за рубеж, и это может осложнить обстановку.
"Видимо, мы должны с вами исходить из ситуации, что мы не сможем полностью закрыться с учетом больших трансграничных перетоков, - признала Голикова, - С учетом того, что в новогодние праздники граждане наши поедут отдыхать за рубеж".
Вице-премьер в связи с этим не исключает, что "после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости".
По ее словам, в кабмине сейчас ориентируют регионы, чтобы они не расслаблялись и пока соблюдали ограничительные меры, чтобы не допустить распространения заболевания.
Особенно это актуально в преддверии праздников, когда "все хотят отдохнуть и поздравить друг друга, а ограничительные меры уходят на второй план", считает Голикова.