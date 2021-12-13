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13.12.2021 15:48
Рубрика: Общество

Голикова не исключила рост заболеваемости ковидом в РФ после новогодних каникул

Текст: Татьяна Замахина
Заболеваемость коронавирусной инфекцией может вырасти в России после новогодних каникул, поэтому регионы должны и дальше соблюдать ограничительные меры. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в Госдуме.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

На заседание фракции "Новые люди" по обсуждению законопроектов о QR-кодах она констатировала, что россияне поедут отдыхать за рубеж, и это может осложнить обстановку.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Видимо, мы должны с вами исходить из ситуации, что мы не сможем полностью закрыться с учетом больших трансграничных перетоков, - признала Голикова, - С учетом того, что в новогодние праздники граждане наши поедут отдыхать за рубеж".

Вице-премьер в связи с этим не исключает, что "после праздников мы с вами можем получить прирост заболеваемости".

По ее словам, в кабмине сейчас ориентируют регионы, чтобы они не расслаблялись и пока соблюдали ограничительные меры, чтобы не допустить распространения заболевания.

Особенно это актуально в преддверии праздников, когда "все хотят отдохнуть и поздравить друг друга, а ограничительные меры уходят на второй план", считает Голикова.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Пандемия коронавируса COVID-19

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