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13.12.2021 18:28
Рубрика: Власть

Госуслуги в декабре смогут выдавать сертификат по тесту на антитела к ковиду

Текст: Татьяна Замахина
Портал госуслуг в декабре будет технически готов к выдаче сертификатов привитым иностранными вакцинами и тем, кто переболел коронавирусом без обращения к врачам. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

"Я думаю, что в декабре мы с технической готовностью портала госуслуг мы это завершим", - сказала она журналистам по итогам общения с думскими фракциями.

Фото: Константин Завражин/РГ
Голикова: Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достиг 55,8%

Напомним, что россияне, которые сдали положительный тест на коронавирус после 1 января 2021 года, но не обращались за медицинской помощью, смогут получить документ о перенесенной болезни, если сдадут положительный тест на антитела. Действовать сертификат будет год, как у других переболевших, заявляла ранее Голикова.

Те, кто положительный тест не сдавал, но предполагает, что переболели, могут подтвердить факт перенесенной инфекции положительным тестом на наличие антител. В этом случае сертификат будет действителен полгода.

При этом уровень антител не будет иметь значения - измерять их количество не будут. Как уточнила вице-премьер, для выдачи сертификата будет достаточно того, что они просто есть.

Сертификаты после теста на антитела смогут получить и те россияне, которые привились иностранными вакцинами от коронавируса. Документ также будет действовать полгода. Такой же механизм будет действовать для привившихся вакциной "Спутник V" граждан России, которые находятся за границей. Это коснется, кстати, и Абхазии, и Южной Осетии, а также территории Донецкой и Луганской народных республик.

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