Группа "РОСНАНО" наградила победителей и призеров проекта "Материаловеды 2.0"

В рамках Конгресса молодых ученых, проходившего с 8 по 10 декабря в Парке науки и искусства федеральной территории "Сириус", Группа "РОСНАНО" подвела итоги образовательного трека "Материаловеды 2.0. От науки к продуктам и технологиям".

Председатель Правления Группы "РОСНАНО" Сергей Куликов с победителями и призерами образовательного трека "Материаловеды 2.0. От науки к продуктам и технологиям" Фото: предоставлено пресс-службой Группы "РОСНАНО"

Этот образовательный проект инициирован Центром компетенций цифрового моделирования новых материалов Группы и прошел под эгидой мероприятий "Года науки и технологий". По мнению экспертов Группы, именно разработка и внедрение новых материалов предоставит компаниям в ближайшем будущем настоящее конкурентное преимущество.

В образовательном треке принимали участие более сотни человек, из которых 39 вышли на отборочный этап, а финалисты проекта получили возможность очно представить свои разработки на Конгрессе.

По тогам финала первое место занял проект по применению новых материалов в производстве инфракрасных датчиков для компании "Оптосенс", второе - новый биосовместимый материал для использования качестве нейроинтерфейса в функциональных киберпротезах для компании "Моторика", а третье - гибкие солнечные панели на основе перовскитов с повышенным КПД для компании "Солартек".

Вклад участников проекта в развитие направления материаловедения лично отметил Председатель Правления УК "РОСНАНО" Сергей Куликов.

Председатель Правления Группы "РОСНАНО" Сергей Куликов с победителями образовательного трека "Материаловеды 2.0. От науки к продуктам и технологиям" Фото: предоставлено пресс-службой Группы "РОСНАНО"

Как отметили победители образовательного трека "Материаловеды 2.0. От науки к продуктам и технологиям" Арслан Мазитов из МФТИ и Лариса Алхимова из ИнХим ТюмГУ, "обучение в программе дало новые знания, хороший опыт работы с коммерческой составляющей научных проектов, практические навыки командной работы, а также отличную возможность попробовать себя в роли руководителей и лидеров проекта".

- Иногда мы сталкиваемся с повреждениями кожи, - рассказала "РГ" кандидат химических наук, сотрудник Российского экономического университета и Института биоорганической химии РАН Полина Тюбаева, занявшая со своей командой второе место. - Как легко их исправить? Можно использовать вторую, искусственную кожу. Причем она обязательно должна отвечать следующим критериям - быть прочной, биосовместимой, нетоксичной и недорогой. Мы создали именно такой материал. Более того, мы его усовершенствовали и смогли применить для имплантации.

Такая кожа будет передавать сигнал за счет включения специальных частиц. Кроме того, она обладает антисептическим эффектом, потому что в нее ввели специальные антимикробные добавки. Получается не просто ранозаживление, а реальный второй слой поверхности тела. Это очень современно благодаря инновационным технологиям, которые опробовали молодые ученые, создав материал из доступных полимеров, которые производятся в России методом бактериологического синтеза. Отмечается, что это не полимеры из нефти, а полученные материалы из сахарной свеклы.

Как отметила Полина Тюбаева, участие в проекте "Материаловеды 2.0" расширило границы ее представлений о превращении научной идеи в готовое бизнес-решение, что стало ценнейшим опытом.

- Во время практической части работы с кейсами было очень много увлекательной работы, - поделилась впечатлением Виктория Петрова из команды компании "Солартек". - Я открыла для себя новый материал, такой как "перовскит", узнала о существовании различных технологий производства. Также понравилось то, что сформировалась очень хорошая команда, открытая для общения и всегда готовая помочь.

По словам организаторов проекта, в каждой команде они попытались собрать набор компетенций, состыковав таким образом науку и бизнес, чтобы разработать продуктовое предложение на новые материалы, которые можно будет внедрить в технологические процессы компании. Понятно, что за два месяца, которые длился образовательный проект, невозможно было бы синтезировать материал, зато сейчас уже реально обсуждаются вопросы внедрения полученных образцов.

- Группа "РОСНАНО" нацелена на разработку и внедрение перспективных новых материалов с помощью цифрового моделирования. "Оцифровка" данных и использование алгоритмов обеспечит сокращение сроков получения нового материала и снижение стоимости его разработки", - рассказал руководитель программы "Цифровое моделирование материалов", управляющий директор Группы "РОСНАНО" Макар Герман.

Группа продолжает поэтапную и активную работу по развитию направления цифрового моделирования новых материалов. Так, Центр компетенций по цифровому моделированию новых материалов недавно запустил портал Digital Materials Modelling (DMM). "Цель этого проекта - агрегирование разрозненной информации об исследовательских коллективах, занятых разработкой перспективных материалов. Портал позволит научному сообществу построить единую систему обмена знаниями и будет способствовать разработке образовательных программ для молодых специалистов. Развитие направления в перспективе обеспечит появление новых продуктов с серьёзным коммерческим потенциалом", - подчеркнул Макар Герман.