Яровая предложила автоматически оформлять инвалидность при неизлечимых болезнях

Автоматически оформлять инвалидность при диагностике неизлечимого заболевания предложила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

"Есть смысл установить обязанность для медучреждений по автоматическому оформлению инвалидности при диагностике неизлечимого заболевания без предварительного сбора документов гражданином для оформления направления", - сказала Яровая на заседании президиума Совета законодателей.

Вице-спикер ГД отметила, что нередко для оформления инвалидности пациенту предлагается посетить множество инстанций.

По ее словам, необходимо определить перечень неизлечимых заболеваний, при которых человек автоматически признается инвалидом. А выплаты должны назначаться не со дня установления инвалидности, а со дня выявления тяжелого заболевания, считает Яровая.

Также она предлагает установить возможность предоставлять справки для установления инвалидности по электронной почте.

Зампред Госдумы убеждена, что граждане должны иметь возможность получать социальное обслуживание не только по месту регистрации, но и по месту пребывания. По ее словам, если жизненная ситуация требует социальную поддержку, то "глупо требовать обращаться за ней по месту регистрации". По ее мнению, также следует разработать меры ответственности для чиновников за нарушения законодательства о социальном обслуживании.