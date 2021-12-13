"Играл на разрыв": в Малом театре отметили день рождения Виталия Соломина

В Малом театре отметили 80-летие народного артиста России Виталия Соломина. Именно так: отмечали день рождения. Так, может быть, мог справить сам Виталий Мефодьевич, который, говорят, умел устраивать такие праздники, о которых до сих пор в театре ходят легенды. Талантливый актер и режиссер - не только доктор Ватсон или герой "Зимней вишни", которых все помнят по кино, - талантлив был во всем.

Зал встретил именинника аплодисментами. Да, в самом деле: вечер начался с того, что на сцену вышел Виталий Соломин. Видеозаписи творят чудеса, оживляя воспоминания. На большом экране та же сцена, тот же зал и тот же день 12 декабря - но 20 лет назад, когда Соломин отмечал свое 60-летие. Тогда он всех благодарил, не думая еще прощаться. Вспомнил родителей, своего педагога Николая Александровича Анненкова. Гениальных актеров, на которых вырос - то наблюдая за ними из-за кулис, то выходя с ними на сцену, то просто проживая рядом, в общем театральном доме. Назвал Ильинского, Бабочкина, Жарова, Гоголеву, Нифонтову, Константинова, Владиславского. И очень трепетно перечислил замечательных партнерш, которых было немного - потому что непросто найти по-настоящему "свою" партнершу по сцене: "Люда Титова, Света Аманова, Женя Глушенко - я их очень люблю". Приветствовал своих партнеров в кино - Елену Сафонову и Василия Ливанова.

Зал слушает внимательно - как будто не бывало этих пролетевших лет. Как будто в самом деле - вот он, перед нами. Откровенничает, шутит - юбиляр! "С некоторых пор я стал чувствовать, что становлюсь старше. Недавно нас пригласили в ресторан после спектакля (после антреприз так обычно бывает) - а я вдруг почувствовал, что уже староват для этого. Куда мне, старперу, с молодыми партнершами. Тогда Лариса Удовиченко мне сказала: "Ты не старпер - ты Пер Гюнт". И я решил, что надо все-таки держать марку - быть Пер Гюнтом!"

Партнеры по сцене, друзья и бывшие студенты его мастерской: Евгения Глушенко, Людмила Титова, Василий Бочкарев, Игорь Петренко, Александр Ермаков, Виктор Низовой - все они теперь рассказывали со сцены о Виталии Соломине. Для зрителей - кумир, и каким он был для них. Гримеры, между прочим, обожали: он никогда не приходил на спектакль "не в духе". По крайней мере, этого никто не видел.

Старший брат - народный артист и худрук Малого театра Юрий Соломин - вел свои воспоминания по кругу жизни Виталия со дня его рождения, 12 декабря 1941 года в далекой Чите. Рассказывал, как он готовил брата к творческому конкурсу: все время что-то заставляя поправлять и исправлять, пока Виталий вдруг не рухнул в обморок. Но в Щепкинское училище его взяли, не прослушивая: посмотрели на него, заглянули в личное дело и приняли на курс Николая Анненкова. Тот его курс по окончании учебы почти в полном составе был принят в труппу Малого театра. Тут что ни имя - то теперь для нас легенды: вместе с Виталием Соломиным учились и Михаил Кононов, и Олег Даль, и Ярослав Барышев, и Виктор Павлов…

Виталий Соломин как-то спросил свою старшую дочь - что такое для нее - жизнь. Она ответила: "Это наш круг на Земле". И он тогда добавил: "Это очень точно. Сцена Малого, мои близкие - все это мой круг на Земле. И те места, где меня встречают с любовью, - тоже мой круг". На вечере представили новую книгу Елизаветы Соломиной: свои воспоминания дочь так и назвала: "Мой круг на земле".

Малый театр стал для Соломина своим, родным, единственным. Проходят по экрану все его герои - Ипполит из "Не все коту масленица" Островского, грибоедовский Чацкий, гоголевский Хлестаков, шиллеровский Фиеско, чеховский Астров… Но он когда-то взялся и за режиссуру - обижался, что ему редко дают ставить. Все, что он поставил - Чехова, Островского, Толстого, Сухово-Кобылина - помнят до сих пор.

Малый театр и мюзикл? "Свадьба Кречинского"? Затея показалась многим невозможной. Но Соломин поставил - вышел спектакль-праздник, феерия, нарушавшая привычные в этих стенах каноны. А декорации? А ноги, которые на репетициях не слушались артистов? Соломин был настолько одержим той постановкой, что театру пришлось уступить. И все сошлось. И снег посыпался, и шары полетели, и пистолеты застреляли, все затанцевало и запело - вдруг случилось чудо, которое и обещал всем Виталий Соломин. Театр - он говорил - и должен быть таким: одновременно и смешным, и страшным, и несбыточным, и совершенно честным. Сам он играл Кречинского - в этой роли чувствовал себя "богатырем, волшебником и магом". И все время на разрыв.

24 апреля 2002-го шла как раз "Свадьба Кречинского". Первый акт он доиграл с трудом. И вдруг упал. Инсульт - сказали доктора уже в больнице. Через три дня его не стало. Ушел, как и мечтал - со сцены - прямо в небеса. А может, он не уходил и где-то с нами рядом?

Круг замкнулся. Виталий Соломин снова выходит на сцену. Зал смотрит на экран и аплодирует кумиру. Мы помним, следовательно, живы.