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13.12.2021 16:12
Рубрика: Экономика

Индекс МосБиржи упал ниже 3700 пунктов впервые с июля

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Российский рынок акций падает на фоне геополитической напряженности: к середине дня 13 декабря индекс МосБиржи опустился более чем на 2,2% - ниже отметки 3700 пунктов, что стало минимумом с 20 июля этого года. Долларовый индекс РТС показывает аналогичную динамику.

Биржевой курс рубля при этом стабилен: евро к 16.00 мск торгуется по 82,8 рубля, доллар - по 73,4 рубля. Изменения курса колеблются в пределах 0,1-0,2%.

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"Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, мы стали быстро снижаться, хотя ситуация на мировых рынках оставалась благоприятной. Лишь нефть умеренно дешевела, что не предполагало столь резкого нисходящего импульса, в результате которого индекс МосБиржи достиг самого низкого с июля уровня, а индекс РТС обновил двухнедельный минимум", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Давление на российские акции продолжает оказывать геополитическая неопределенность, которая в первую очередь отпугивает иностранных инвесторов, объясняет эксперт. "Об этом свидетельствуют распродажи в бумагах, которые традиционно пользуются спросом у нерезидентов, прежде всего обыкновенные акции Сбербанка и "Газпрома". Дополнительные риски связаны с итогами заседания ФРС в среду и ЕЦБ в четверг, а также реакцией на них рынков. Хотя в отличие от нас это не мешает сегодня биржевым площадкам демонстрировать хороший рост", - заключил Бабин.

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