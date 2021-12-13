Из-за пандемии более полумиллиарда человек в мире оказались в крайней нищете

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк заявили в совместном отчете в воскресенье, что более полумиллиарда человек во всем мире оказались в крайней нищете из-за увеличения расходов на здравоохранение во время пандемии коронавируса.

По мнению экспертов организаций, пандемия усугубила глобальное неравенство в доступе к здравоохранению, сообщает Axios. Она также спровоцировала самый серьезный экономический кризис в мире с 1930-х годов, в результате чего многим людям, в особенности в Африке, Азии и Латинской Америке стало труднее получить медицинскую помощь.

ВОЗ и Всемирный банк сообщили, что глобальные диспропорции в сфере здравоохранения предшествовали пандемии, во время которой почти миллиард людей на планете были вынуждены тратить более десяти процентов своего семейного бюджета на здравоохранение". "Все правительства должны немедленно возобновить и активизировать усилия, чтобы каждый из граждан мог получить доступ к услугам здравоохранения", - говорится в заявлении генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Всемирная организация здравоохранения настаивает на увеличении странами государственных расходов на здравоохранение и социальную поддержку, а также усилении их внимания к системам первичной медико-санитарной помощи, которые могут оказывать основные медицинские услуги недалеко от дома.