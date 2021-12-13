Из-за пандемии более полумиллиарда человек в мире оказались в крайней нищете

Новости

Препарат от алкоголизма может оказаться полезным против COVID-19 07:25
Девушка из Индии стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная-2021" 07:12
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 50 миллионов 06:30
Вильфанд: Аномально теплая погода в Москве продержится до конца недели 05:30
Гинцбург не исключил вытеснение "омикроном" штамма "дельта" 04:20
Минтруд предложил упростить порядок получения субсидий на оплату услуг ЖКХ 04:00
Врач Бобровский развеял самый популярный миф о коллагене 03:37
NYT: Жители Сирии погибали из-за действий секретного подразделения США 02:41
Замглавы МИД РФ Рябков заявил об отсутствии прогресса в отношениях с США 01:47
Джонсон предупредил британцев о новой волне COVID-19 01:30
Экс-тренер "Зенита" обвинил Дзюбу в безразличии к клубу из-за поездки на Мальдивы 00:54
Володин: Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения 00:23
FIA отклонила протест "Мерседеса" на итоги Гран-при Абу-Даби 00:05
Эксперты рассказали, чьи доходы вырастут в 2022 году 00:00
Умер певец и актер Ченте Фернандес 12.12.2021
Российский конькобежец Виктор Муштаков выиграл забег в Калгари 12.12.2021
В Британии повысили уровень опасности коронавируса из-за омикрон-штамма 12.12.2021
Британский парламент изучит "провальную эвакуацию" из Афганистана 12.12.2021
В Англии могут отменить футбольные игры из-за вспышек COVID-19 в клубах 12.12.2021
Канцлер ФРГ заявил о необходимости активизации "Нормандского формата" 12.12.2021
В Москве жестоко избили сына артиста Максима Дрозда 12.12.2021
ВОЗ: Омикрон-штамм коронавируса обнаружен уже в 63 странах 12.12.2021
Голосование завершилось на выборах президента ПМР 12.12.2021
"Локомотив" прервал безвыигрышную серию победой над "Уфой" 12.12.2021
В Москву идет новая волна холодов 12.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Как проверить справедливость начисленной квартплаты
Сколько можно заработать на аренде жилья за границей
Сколько можно заработать на аренде жилья за границей
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 06:42
Рубрика: Общество

Из-за пандемии более полумиллиарда человек в мире оказались в крайней нищете

Текст: Максим Макарычев
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Всемирный банк заявили в совместном отчете в воскресенье, что более полумиллиарда человек во всем мире оказались в крайней нищете из-за увеличения расходов на здравоохранение во время пандемии коронавируса.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

По мнению экспертов организаций, пандемия усугубила глобальное неравенство в доступе к здравоохранению, сообщает Axios. Она также спровоцировала самый серьезный экономический кризис в мире с 1930-х годов, в результате чего многим людям, в особенности в Африке, Азии и Латинской Америке стало труднее получить медицинскую помощь.

ВОЗ: Омикрон-штамм коронавируса обнаружен уже в 63 странах

ВОЗ и Всемирный банк сообщили, что глобальные диспропорции в сфере здравоохранения предшествовали пандемии, во время которой почти миллиард людей на планете были вынуждены тратить более десяти процентов своего семейного бюджета на здравоохранение". "Все правительства должны немедленно возобновить и активизировать усилия, чтобы каждый из граждан мог получить доступ к услугам здравоохранения", - говорится в заявлении генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Всемирная организация здравоохранения настаивает на увеличении странами государственных расходов на здравоохранение и социальную поддержку, а также усилении их внимания к системам первичной медико-санитарной помощи, которые могут оказывать основные медицинские услуги недалеко от дома.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ Международные организации Всемирный банк (ВБ) Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Замглавы МИД РФ Рябков заявил об отсутствии прогресса в отношениях с США
Путин напомнил про оставшееся у Киева имущество СССР
На "Листвяжной" подняли тело последнего погибшего шахтера
Гинцбург не исключил вытеснение "омикроном" штамма "дельта"
МИД: Запад перебрасывает на Украину "боевиков"
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии